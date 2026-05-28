V Česku by sa mohli vyrábať zbrane pre Spojené štáty, uviedol Macinka

PRAHA - Česko by podľa ministra zahraničných vecí Petra Macinku mohlo od Spojených štátov získať technológie a know-how na výrobu určitých amerických zbraní a tak pomôcť zvýšiť americkú zbrojnú kapacitu. Povedal to vo Washingtone po rokovaní so zástupcom poradcu amerického viceprezidenta J.D. Vancea pre národnú bezpečnosť Andrewom Bakerom.
Macinka spresnil, že ide o program The America First Arms Transfer Strategy. Američania si podľa jeho slov vyberajú, u ktorých spojencov doplnia svoje zbrojné kapacity. Šéf českej diplomacie to považuje za veľkú príležitosť pre české firmy a český zbrojársky priemysel. „Američania sú ochotní nám poskytnúť nejaké technológie a know-how na to, aby boli tieto veci vyrábané v českých spoločnostiach a tým doplnili kapacitu, ktorú majú teraz nedostatočnú,“ vysvetlil Macinka.
S Bakerom hovorili aj o situácii na Blízkom východe
S Bakerom hovorili aj o situácii na Blízkom východe či rokovaniach o odblokovaní Hormuzského prielivu. Zopakoval, že Česko je pripravené poskytnúť pasívne sledovacie zariadenie DPET (Deployable Passive ESM Tracker). „Je to unikátny sledovací systém, ktorý nevyžaruje žiadne elektromagnetické žiarenie, takže je v podstate neviditeľný, ale zároveň vidí úplne všetko v okruhu asi 400 kilometrov,“ priblížil.
Americkú operáciu v Iráne podporil a podotkol, že iránsky režim ňou bol značne oslabený. „To sa nedá ani porovnať, v akej sile či pozícii bol pred začiatkom tejto operácie. On dostal skutočne ťažký úder a nedokážem si predstaviť, že by sa z toho dokázal rýchlo spamätať,“ povedal Macinka. Americký prezident Donald Trump podľa neho urobil odvážne rozhodnutie, ktorého neboli schopní žiadni prezidenti pred ním za uplynulých 20 rokov. Teraz je podľa jeho slov potrebné udržať prímerie, otvoriť Hormuzský prieliv a vrátiť sa do „normálneho stavu“. Myslí si však, že to bude trvať dlho, možno rok.