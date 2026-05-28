Rita Ora na aktuálnych FOTO: Nespoznáte ju... Toto, že je ona?!

BRISBANE - Rita Ora opäť experimentovala! Paparazzi ju zachytili počas ranných potuliek austrálskym Brisbane s úplne novým účesom.
Rita Ora sa nebojí experimentovať. Dôkazom toho sú aj najnovšie zábery, ktoré sa podarilo odfotiť paparazzom. Počas ranných potuliek ulicami austrálskeho Brisbane zaujala netradičným účesom. Dala zbohom dlhším vlasom a nechala sa vystrihať nakrátko. Jej rozstrapatené, objemné kučery mnohým pri pohľade na ňu pripomínali „ovečku“.
Speváčka sa už roky prezentuje ako žena, ktorá rada mení svoj imidž a skúša odvážne štýly. Tentoraz stavila na kratší, nadýchaný zostrih s výrazným objemom, ktorý jej dodal ešte výraznejší a rebelský vzhľad. Blond kučery pôsobili ležérne, no zároveň veľmi trendovo. Rita si na rannú prechádzku obliekla oversized bielo-čierny pletený sveter s výrazným vzorom, ktorý skombinovala s nenápadnými doplnkami.
V rukách držala misku, slnečné okuliare a tašku. Zaujímavosťou však boli aj hydratačné „eye patches“ pod očami, ktoré mala nalepené priamo na tvári. Zdá sa, že speváčka si dopriala menší beauty relax aj počas bežného rána v uliciach mesta.
