SaS kritizuje opatrenia pri náhradnej starostlivosti: Ministerstvo práce nesúhlasí

BRATISLAVA - Plány ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) v oblasti náhradnej starostlivosti sú nebezpečným a necitlivým zásahom proti najzraniteľnejším deťom, ktorý môže viesť k rozbíjaniu fungujúcich vzťahových väzieb a návratu detí do ústavnej starostlivosti. Vyhlásili to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predstavitelia opozičnej SaS. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR s touto kritikou nesúhlasí a trvá na príprave opatrení, ktoré zabránia zneužívaniu v prípadoch fiktívnej náhradnej starostlivosti.
„Pán minister chce preverovať tisíce prípadov náhradnej starostlivosti, pretože vraj dochádza k zneužívaniu systému. Ale o náhradnej starostlivosti nerozhoduje politik, rozhoduje o nej súd. Erik Tomáš týmto spochybňuje rozhodnutia súdov, odborníkov, sociálnych pracovníkov aj lekárov. A vôbec sa nepýta, čo bude s tým dieťaťom, ak ho z prostredia starých rodičov alebo príbuzných vytrhnú. Veľmi často skončí v detskom domove,“ upozornila poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS).
archívne video
Zároveň poukázala na to, že ústavná starostlivosť je pre štát výrazne drahšia a pre dieťa horšia. „Štát zaplatí za jedno dieťa v detskom domove viac ako 2000 eur mesačne. Starým rodičom, ktorí sa o dieťa starajú s láskou, dá maximálne pár stoviek eur. Toto nie je ani ekonomicky rozumné, ani ľudské. Vyspelé krajiny sa snažia dostať deti z ústavov do rodín, zatiaľ čo Erik Tomáš ide presne opačným smerom,“ zhodnotila opozičná poslankyňa.
Minister práce nerozumie realite ľudí
Jej stranícky kolega Vladimír Ledecký vyhlásil, že minister práce nerozumie realite ľudí v generačnej chudobe a jeho návrhy môžu situáciu ešte zhoršiť. „O náhradnej starostlivosti nerozhoduje jeden úradník od stola. Je do toho zapojená škola, lekári, obec, sociálni pracovníci, úrad práce a nakoniec súd, ktorý situáciu preveruje priamo v rodine. A teraz príde Erik Tomáš a všetkých spochybní, lebo si myslí, že niekto poberá 250 eur neoprávnene. To je absurdné a nebezpečné zároveň,“ konštatoval poslanec.
MPSVR v reakcii pripomenulo, že napriek trom kolám konsolidácie zachovalo všetky prorodinné benefity vo svojej gescii. „Trváme však na príprave opatrení, ktoré zabránia zneužívaniu náhradnej starostlivosti v prípadoch, ktoré sú iba fiktívne. Takéto podozrenia sa objavili opakovane a upozornili na ne aj predstavitelia samospráv, najmä z oblastí, kde žijú marginalizované rómske komunity. Potvrdil ich aj komisár pre deti Jozef Mikloško,“ upozornil rezort. Zároveň zdôraznil, že pripravované opatrenia sa dotknú len tých, ktorí systém náhradnej starostlivosti zneužívajú. „V žiadnom prípade nemajú postihnúť rodiny, v ktorých náhradná starostlivosť plní svoj účel a je v najlepšom záujme dieťaťa,“ doplnilo ministerstvo.