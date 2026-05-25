Od Windows XP k slovenskému premiérovi: Za podvodnými stránkami o Ficovi stojí svetoznámy programátor

BRATISLAVA– Bizarné stránky ktoré zaplavujú slovenský internet umelo generovaným obsahom a falošnými AI fotografiami Roberta Fica, majú reálne technologické zázemie. Analytikom z projektu Hoaxy a podvody sa v týchto dňoch podaril husársky kúsok. Vypátrali konkrétneho človeka, ktorý pre slovenské trolie weby zabezpečoval kompletnú serverovú infraštruktúru. Stopy vedú k prekvapivému menu – mladému vietnamskému programátorovi, ktorý je celosvetovo známy v IT komunite.
Slovenský internet v poslednom období zaplavili mimoriadne emotívne príspevky, na ktorých Robert Fico objíma novonarodené dieťa, modlí sa s manželkou uprostred námestia alebo spieva hymnu po boku svojho syna. Tisíce slovenských používateľov im bez váhania uverili, písali gratulácie a šírili ich ďalej.
Potom, čo analytici z Hoaxy a podvody začali celú sieť rozpletať, jedna z hlavných podozrivých facebookových stránok s názvom „Dnešný pohľad na politiku“ sa zo dňa na deň kompletne odmlčala a zmizla. Lov na ľudí v pozadí však pokračoval. Experti detailne preverili portály, kde sa predtým objavovali vymyslené texty o nočných vyhláseniach premiéra Roberta Fica, ktoré mali „otriasť Slovenskom“.
Od Windows XP k slovenskému premiérovi
Digitálna stopa a administrátorský účet, pod ktorým sa články o slovenskej politike publikovali, doviedli analytikov k e-mailovej adrese používateľa s nickom ducbao414. Za ním sa skrýva mladý vietnamský programátor Nguyen Bao.
Pre technologický svet to nie je žiadna neznáma firma. Ide o talentovaného vývojára, o ktorom v minulosti písali svetové aj slovenské médiá. Preslávil sa totiž tým, že vytvoril dokonalú a plne funkčnú repliku legendárneho operačného systému Windows XP, ktorú si môže ktokoľvek spustiť priamo vo webovom prehliadači bez inštalácie. Ako sa človek s takýmto profilom ocitne pri pochybných weboch o slovenskej politike? Projekt Hoaxy a podvody ho priamo konfrontoval.
Nguyen Bao komunikoval otvorene, no akúkoľvek priamu vinu na tvorbe klamlivého obsahu odmieta. Tvrdí, že je len poskytovateľom hostingu a serverov. „Nemám žiadne skúsenosti so správou facebookových stránok ani s ich monetizáciou. Tieto webové stránky sú však hostované na mojej infraštruktúre. Ako poskytovateľ hostingu vo Vietname nezmažem obsah zákazníka, pokiaľ neporušuje miestne vietnamské zákony,“ obhajuje sa programátor.
Keď ho analytici pritlačili k stene s dôkazom, že weby postavené na systéme WordPress osobne inštaloval a svietil tam jeho osobný e-mail, priznal, že systém pripravoval, no odovzdal ho klientovi na kľúč. Na otázku, či ako IT profesionál necíti etickú zodpovednosť za to, že pomáha webom zneužívajúcim AI na manipuláciu verejnej mienky v cudzej krajine, odpovedal chladným pragmatizmom:
„Žijem vo Vietname, kde je priemerný príjem zhruba sedemkrát nižší ako v USA, zatiaľ čo ceny nehnuteľností sú porovnateľné. Pre bežného občana je extrémne ťažké zarobiť si na vlastné bývanie. V podnikaní je moja pozícia jednoduchá: pokiaľ klienti dodržiavajú vietnamské zákony, bez ohľadu na ich osobné alebo etické názory im službu neodopriem. Vyjadrovať etické presvedčenie je ľahké vtedy, keď je to pre človeka pohodlné,“ reagoval otvorene IT vývojár.
Koordinovaný biznis so slovenským publikom
Tento unikátny prípad podľa expertov jasne dokazuje, že šírenie dezinformácií, manipulatívnych článkov a zárobkových „klikacích fariem“ zameraných na Slovensko už dávno nie je prácou amatérov z garáže. Na distribúciu obsahu sa v Ázii využívajú kapacity skutočných profesionálov. Tí pre neznámych klientov pripravujú weby na kľúč a zo zištných dôvodov zatvárajú oči pred tým, čo sa na nich píše.
Analýza dát priamo z knižnice reklám spoločnosti Meta (Meta Ads Library) odhalila, že vietnamské stránky si za peniaze masívne sponzorovali dosah svojich príspevkov. V systéme mali cielene nastavené publikum vo vekovej kategórii od 50 do viac ako 65 rokov, pričom obsah najviac zasahoval staršie ženy. Práve táto skupina ľudí má tendenciu emóciám na internete rýchlejšie uveriť, chýba jej dostatočná digitálna gramotnosť na odhalenie AI podvodov a ochotne na príspevky reaguje.