Hrozí Slovensku veľký prepad peňazí? KDH varuje pred chaosom v záchrankách, žiada okamžité vysvetlenie

BRATISLAVA - Opozičné KDH upozorňuje na kritickú situáciu pri výstavbe nových staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Mesiac pred vypršaním pôvodného termínu vypovedal staviteľ zmluvu a z plánovaných 58 staníc je postavená približne tretina. Slovensku tak podľa KDH hrozí, že príde o viac ako 33 miliónov eur z plánu obnovy. Hnutie preto vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby tento „manažérsky chaos“ vyriešil a zabránil prepadnutiu európskych peňazí.
„Podľa zverejnených informácií žilinská firma ODU - trade, ktorá mala postaviť 18 staníc, odstúpila od zmluvy. Namiesto plynulej výstavby sa tak vedie spor o sankciu vo výške viac ako 8,7 milióna eur. Operačné stredisko ZZS síce narýchlo zazmluvnilo novú firmu na výstavbu staníc na východnom Slovensku, no konečný termín pre plán obnovy sa musel opäť posunúť,“ skonštatovali kresťanskí demokrati.
archívne video
Poslanec za KDH František Majerský poukázal na to, že rezort najprv preniesol na operačné stredisko zodpovednosť za výstavbu staníc a následne aj tender na poskytovateľov záchraniek. „Dnes vidíme len chaos a neistotu pre sektor, ktorý už roky funguje pod obrovským tlakom,“ podotkol Majerský.
Hnutie preto žiada Šaška, aby predstúpil pred verejnosť a komunikoval aktuálny stav projektov rekonštrukcie a výstavby staníc ZZS. Ministerstvo musí podľa KDH predstaviť konkrétny krízový plán, ako chce riešiť vzniknutú situáciu a zabrániť nedodržaniu termínov, ktoré by viedlo k definitívnemu prepadnutiu viac ako 33 miliónov eur z plánu obnovy. Kresťanskí demokrati tiež v tejto súvislosti oficiálne požiadali Operačné stredisko ZZS o detailné informácie a presné harmonogramy dokončenia jednotlivých rozostavaných projektov.