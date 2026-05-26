Hlásenia ľudí ignorujú a Slováci prichádzajú o tisíce eur: Google, Meta a TikTok čelia v EÚ tvrdej rane!

BRUSEL - Technologickí giganti Google, Meta Platforms a TikTok čelia na pôde Európskej únie masívnej koordinovanej sťažnosti zo strany organizácií na ochranu spotrebiteľov. Tie tvrdia, že internetové platformy dlhodobo zlyhávajú v boji proti šíreniu podvodných inzerátov. Finanční podvodníci tak denne oslovujú milióny Európanov, vrátane Slovákov, pričom mnohých z nich pripravia o celoživotné úspory. Ak korporácie nezjednajú nápravu, hrozia im likvidačné pokuty zo strany Európskej komisie.
Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC) podala oficiálnu sťažnosť spoločne s takmer tromi desiatkami svojich členov z 27 členských krajín EÚ. Vyhlásenia európskych ochrancov práv sú nekompromisné. Podvodné reklamy na pochybné investície, kryptomeny či falošné súťaže sa totiž na sociálnych sieťach šíria nekontrolovateľnou rýchlosťou.
„Meta, TikTok a Google nielenže aktívne neodstraňujú podvodné inzeráty, ale nevyvíjajú výraznejšiu činnosť ani v prípade, že ich na tieto podvody priamo upozorníme,“ vyhlásil výkonný riaditeľ BEUC Agustín Reyna. „Ak nebudú riešiť finančné podvody na svojich platformách, podvodníci budú ďalej denne oslovovať milióny európskych spotrebiteľov, ktorí tak čelia hrozbe, že prídu o stovky či tisíce eur.“
Organizácie na ochranu spotrebiteľov vykonali v období od decembra do marca rozsiahly monitoring a nahlásili platformám takmer 900 inzerátov s podozrením na porušenie unijných zákonov. Výsledok bol zarážajúci. Platformy na základe upozornení vymazali iba chabých 27 % z nich. Naopak, až 52 % všetkých hlásení tech giganty úplne odmietli alebo odignorovali. Stovky finančných podvodov tak zostávajú naďalej aktívne a každý mesiac zasahujú obrovské publikum.
Giganti sa bránia
Americké korporácie Google a Meta obvinenia ostro odmietajú a pre agentúru Reuters uviedli, že bezpečnosť užívateľov je pre nich prvoradá.
Google, ktorý celosvetovo dominuje trhu s internetovou reklamou, sa bráni tým, že ich automatizované systémy zachytia takmer všetko. „Blokujeme cez 99 percent reklám porušujúcich pravidlá ešte pred ich zverejnením. Naše tímy tieto ochranné mechanizmy neustále vylepšujú, aby mali pred podvodníkmi náskok,“ tvrdí koncern.
Spoločnosť Meta, pod ktorú spadá Facebook či Instagram, sa zas hrdí masívnymi číslami z minulého roka, kedy údajne identifikovala a vymazala vyše 159 miliónov podvodných reklám – z toho 92 % skôr, než ich stihol niekto reálne nahlásiť. Čínska sociálna sieť TikTok sa k situácii zatiaľ oficiálne nevyjadrila.
Spotrebiteľské organizácie žiadajú, aby európski regulátori podrobili kroky sietí prísnemu auditu a prinútili ich dodržiavať európske nariadenie o digitálnych službách (DSA). V prípade firiem ako Meta či Google by išlo o sankcie v hodnote stoviek miliónov až miliárd eur.