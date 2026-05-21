Sociálne siete ako problém pre mládež: KDH navrhuje, aby deti do 16 rokov nemohli mať účet

BRATISLAVA - KDH navrhuje, aby deti do 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Mladiství od 16 do 18 rokov by ich mohli používať, platformy by však museli zabezpečiť bezpečnejšie nastavenia, obmedziť návykové prvky, zakázať profilovanú reklamu voči maloletým a vytvoriť účinné nástroje ochrany. Zodpovednosť má byť nastavená najmä na prevádzkovateľov platforiem. Návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom prostredí, ktorý predložilo opozičné KDH na najbližšiu parlamentnú schôdzu, priblížil vo štvrtok poslanec Národnej rady SR za KDH Ján Horecký.
Návrh zákona podľa Horeckého prináša riešenia na praktické dôsledky nadmerného používania sociálnych sietí na duševné zdravie detí, školské prostredie, rodiny a poradenský systém. Podľa KDH už nestačí o zhoršujúcom sa duševnom zdraví detí iba hovoriť, ale je potrebné prijať opatrenia, ktoré budú deti reálne chrániť pred návykovým a manipulatívnym prostredím sociálnych sietí. „Deti do 16 rokov nepatria do algoritmov sociálnych sietí. Nepatria do prostredia, ktoré je postavené na udržiavaní ich pozornosti, porovnávaní, tlaku na výkon a neustálom vyhodnocovaní ich správania,“ uviedol Horecký. Zároveň podotkol, že deti trávia príliš veľa času na sociálnych sieťach.
Nadmerné používanie sociálnych sietí zasahuje do vývinu osobnosti
Riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie v Topoľčanoch, terapeutka a špecialistka na ADHD Jana Merašická upozorňuje, že nadmerné používanie sociálnych sietí zasahuje do vývinu osobnosti dieťaťa. V poradenskej praxi sa čoraz častejšie objavujú deti so zníženou schopnosťou sústrediť sa, slabšou empatiou a s problémami vo vzťahoch. Podotkla, že deti do 16 rokov ešte nemajú stabilne vybudovanú osobnosť.
Detská psychiatrička Anna Kováčová vysvetlila, že nadmerné používanie sociálnych sietí otupuje pozornosť detí, zhoršuje školské výkony, oslabuje kritické myslenie a vytláča záujem o iné činnosti, vzťahy a prirodzený sociálny kontakt. Poukázala aj na to, že v detských psychiatrických ambulanciách pribúdajú ťažké prípady.
Viaceré problémy
Podľa špeciálnej pedagogičky Petronely Čapovej v školách denne vidia dôsledky nadmerného používania sociálnych sietí a technológií u detí. Prejavuje sa to únavou, stratou koncentrácie, sociálnou izoláciou, kyberšikanou, agresivitou a zhoršením vzťahov v triedach. „Deti často prichádzajú do školy nevyspaté a nie sú pripravené učiť sa,“ povedala. Zároveň zdôraznila, že cieľom nemá byť odstrihnúť deti od technológií.
Duševné zdravie detí sa nemôže podľa Horeckého stať témou, o ktorej sa bude hovoriť iba vtedy, keď sa objaví ďalší alarmujúci prípad. Ako dodal, deti majú právo vyrastať mimo manipulácie návykových algoritmov. Vyzval poslancov Národnej rady SR, aby o návrhu diskutovali a mysleli pritom na to, že ide o ochranu detí.