Expremiér sa len nemo prizerá: Magyar sebe a vláde zníži Orbánom stanovené dychberúce platy, z tých súm zaplačete

BRATISLAVA - Maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že jeho vláda plánuje znížiť platy najvyšších štátnych predstaviteľov. Škrty sa majú týkať nielen premiéra a ministrov, ale aj štátnych tajomníkov, poslancov, starostov aj riaditeľov štátnych podnikov. Magyar to uviedol v exkluzívnom rozhovore pre miestnu televíziu.
Plány na zníženie mesačných výplat pre neho a aj celý kabinet ohlásil čerstvý premiér Péter Magyar v RTL.
Magyar zároveň predstavil aj výšku vlastného platu. Jeho celkový hrubý mesačný príjem má dosahovať 3,8 milióna forintov, čo predstavuje približne 10 600 eur.
Orbánov plat bol viac než dvojnásobný
Podľa údajov RTL poberal bývalý premiér Viktor Orbán hrubý mesačný plat vo výške 7,8 milióna forintov, teda približne 21 600 eur.
Nový predseda vlády tak bude podľa zverejnených údajov zarábať asi o 11-tisíc eur mesačne menej než Viktor Orbán. Magyarov príjem má pozostávať z premiérskeho platu približne 6 400 eur a z poslaneckého platu približne 4 200 eur mesačne.
Vláda chce podporiť rodiny aj dôchodcov
Premiér v rozhovore predstavil aj ďalšie ekonomické opatrenia novej vlády. Rodiny by už v auguste mohli dostať jednorazový príspevok na začiatok školského roka vo výške 100-tisíc forintov, teda približne 280 eur.
Vláda chce ešte tento rok zabezpečiť aj podporu pre dôchodcov prostredníctvom systému SZÉP kariet. Magyar zároveň uviedol, že preverovanie stavu krajiny by mohlo byť ukončené do 20. augusta. Následne chce kabinet informovať verejnosť o tom, v akom stave nová vláda podľa vlastných zistení Maďarsko prevzala.
Znižovanie platov politických predstaviteľov prezentuje premiér ako súčasť širších ekonomických opatrení. Konkrétne termíny ani definitívnu podobu zmien v odmeňovaní však zatiaľ neoznámil. Vysiela to však jasný signál aj do okolitých krajín, že ak sa štát snaží pozviechať z nezávideniahodnej ekonomickej situácie, aj takéto gestá tomu môžu napomôcť, aj keď nie úplne vyriešiť dlhy štátu a ekonomiku ako takú.