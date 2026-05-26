17-ročná žena prechádzala cez cestu, zachytilo ju auto! Polícia vyšetruje nehodu

BRESTOV NAD LABORCOM - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, pri ktorej sa v obci Brestov nad Laborcom v okrese Medzilaborce zranila 17-ročná chodkyňa. K nehode došlo v nedeľu (24. 5.). Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, 43-ročný vodič osobného auta zachytil chodkyňu, ktorá prechádzala cez cestu.
„Pri zrážke mladá slečna utrpela viaceré zranenia, vyžiadajú si niekoľkotýždňové liečenie,“ uviedla hovorkyňa. Dychová skúška u vodiča mala negatívny výsledok. Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Na objasnenie presnej príčiny nehody pribrali aj znalca.