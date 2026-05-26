Muž v Levoči šoféroval opitý! Nafúkal cez dve promile, polícia ho obvinila

LEVOČA - Polícia obvinila 36-ročného muža, ktorý v Levoči šoféroval opitý. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hliadka vodiča z okresu Spišská Nová Ves zastavila v nedeľu (24. 5.) pred polnocou. Nafúkal cez dve promile.
„Muž jazdil v osobnom vozidle v Levoči po Popradskej ulici. Pri odbočovaní nepoužil smerové svetlá, a preto bol okoloidúcou policajnou hliadkou zastavený a podrobený kontrole. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol takmer 2,3 promile,“ priblížila hovorkyňa. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade voči nemu vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Po obmedzení na osobnej slobode skončil v cele policajného zaistenia.