Taraba odmieta názor Kiču pri zonáciách: Má informácie, že politik chce aj listami apelovať na vládu

BRATISLAVA - Proces prípravy zonácií štyroch národných parkov, ktoré sú dnes pripravované v spolupráci s tisíckami vlastníkov pozemkov, samosprávami a všetkými kľúčovými hráčmi v regiónoch a musia byť kompromisom, a nie diktátom mimovládok, postupuje v súlade s platnou legislatívu a dnes budú prerokované na Legislatívnej rade vlády SR.
Ministerstvo životného prostredia SR neplánuje predložiť zonacie na stredajšie rokovanie vládneho kabinetu, nakoľko podľa dohody s ministrom Druckerom, zodpovedným za Plán obnovy, budú zonácie dnes posúdené len Legislativnou radou vlády SR a následne konzultované s Eueópskou komisiou.
"Pán Kiča opäť nesklamal, vraj ide rozposielať listy, aby ministri nehlasovali v stredu na vláde za zonáciu. Sklamem ho, nič také nebude na programe zajtrajšieho dňa. Radšej nech si šetrí papier. To, čo však urobíme je, že zonácie nielen nastavia jasné pravidlá a poriadok v národných parkoch, ale odstránia systém výnimiek, pretože menej úradníckych pečiatok znamená menej korupcie," zdôraznil vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.
Podľa šéfa envirorezortu zonácie v utorok 19. mája posúdi po legislatívnej stránke Legislatívna rada vlády SR, ktorá je stálym poradným a koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti legislatívy. Následne bude o návrhoch zonácií ministerstvo rokovať s Európskou komisiou a prípadné pripomienky, ktoré vzniknú, sa budú musieť ešte zapracovať.3
Ministerstvo životného prostredia SR malo podľa Plánu obnovy povinnosť pripraviť zonáciu, pretože je na ňu naviazaná platba 500 mil. eur. Agendu zonácií, ktorú zastrešuje štátny tajomník Filip Kuffa, je výsledkom množstva kompromisov a ešte má pred sebou dlhú a intenzívnu cestu rokovaní.
"Termín na prijatie zonácií, ak nemá prepadnúť 500 mil eur, je polovica leta 2026 a Slovensko má právo sa aj rozhodnúť, že žiadnu zonáciu nechce a vtedy sa udeje len to, že za zonáciu nedostaneme daný finančný obnos," uzavrel Taraba.