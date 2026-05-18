Taraba v Azerbajdžane rokoval s gruzínskym premiérom Kobachidzem

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)
BAKU/BRATISLAVA - Podpredseda vlády SR a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa v pondelok v azerbajdžanskom Baku pri príležitosti Svetového mestského fóra (WUF13) stretol s gruzínskym premiérom Iraklim Kobachidzem. Informuje o tom gruzínska televízia 1TV.
Rokovania sa podľa gruzínskej vlády sústredili „na pozitívnu dynamiku bilaterálnych vzťahov a perspektívy prehĺbenia spolupráce v rôznych sektoroch“. Kobakhidze „zdôraznil dôležitosť ochrany národných záujmov a udržiavania vzťahov založených na vzájomnej úcte“. Zároveň poďakoval slovenskej strane za jej podporu Gruzínska.