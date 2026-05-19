Zonácia národných parkov: Úrad podpredsedu vlády odmieta zjednodušovanie celej problematiky

BRATISLAVA - Úrad podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku odmieta zjednodušovanie problematiky zonácie národných parkov, ktorá je súčasťou plánu obnovy. Skutočnosť, že vláda zatiaľ o finálnom návrhu nerokovala, vníma ako prejav zodpovedného prístupu. Deklaruje, že ambíciou je predložiť nariadenie vlády, ktoré bude odborne kvalitné, vyvážené, právne udržateľné a v súlade s požiadavkami Európskej komisie, ako aj so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z Plánu obnovy a odolnosti. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Funkčná ochrana slovenských národných parkov nemôže byť podľa úradu výsledkom jednostranných rozhodnutí ani vyhlásení, ale odborného dialógu, spolupráce a rešpektu ku všetkým dotknutým partnerom. „Iba tak možno dosiahnuť riešenie, ktoré bude chrániť prírodné hodnoty Slovenska a zároveň bude dlhodobo prijateľné pre ľudí, ktorých sa bezprostredne dotýka,“ zdôraznil ÚPPV.
ÚPPV skonštatoval, že v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR v uplynulých mesiacoch inicioval sériu odborných rokovaní so všetkými relevantnými aktérmi procesu zonácie národných parkov. Do diskusií boli zapojení zástupcovia Slovenskej akadémie vied, odbornej environmentálnej obce, ochranárskych organizácií, národných parkov, súkromných vlastníkov pozemkov, ministerstva pôdohospodárstva, ako aj Európskej komisie.
Účinná ochrana prírodného dedičstva
Cieľom týchto rokovaní bolo hľadať riešenie, ktoré bude odborne obhájiteľné, environmentálne zodpovedné a zároveň spoločensky udržateľné. Zonácia národných parkov môže podľa ÚPPV naplniť svoj základný účel, účinnú ochranu krajiny a prírodného dedičstva, iba vtedy, ak bude postavená na odborných dátach, rešpekte k vedeckým poznatkom a férovom zohľadnení oprávnených záujmov všetkých dotknutých strán vrátane vlastníkov území, na ktoré sa nové režimy ochrany vzťahujú.
Významným výsledkom prebiehajúcej odbornej komunikácie je podľa ÚPPV aj rozhodnutie MŽP vyčleniť takmer 30 miliónov eur na kompenzácie pre súkromných vlastníkov pozemkov, ktorých hospodárska činnosť bude v dôsledku zvýšenia stupňa ochrany významne obmedzená. ÚPPV považuje dôveru a spoluprácu všetkých aktérov za nevyhnutnú podmienku dlhodobo funkčnej ochrany chránených území.
„Predmetom osobitnej pozornosti požiadaviek Európskej komisie je, aby bola zonácia pripravovaná v súlade s národnou metodikou identifikácie starých lesov, ktorá vychádza z európskych usmernení - ktorú SR doteraz nemala. Ďalej je to ochrana biotopov hlucháňa hôrneho, kde sa podarilo dosiahnuť významnú odbornú zhodu,“ vysvetlili z ÚPPV.
Rokovanie legislatívnej rady vlády
Ministerstvo životného prostredia SR informovalo, že návrh zonácií štyroch národných parkov prerokuje v utorok Legislatívna rada vlády SR. Následne má byť skonzultovaný s Európskou komisiou. MŽP neplánuje predložiť zonácie na stredajšie (20. 5.) rokovanie vládneho kabinetu. Rezort deklaroval, že proces postupuje v súlade s platnou legislatívou a pripravuje sa v spolupráci s vlastníkmi pozemkov, samosprávami a všetkými kľúčovými hráčmi v regiónoch.
Koaličná SNS sa dištancovala od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Opozičné Progresívne Slovensko upozornilo, že čas na odstránenie sporných bodov a dokončenie zonácií štyroch slovenských národných parkov v súlade so slovenskou i európskou legislatívou a dohodou s Európskou komisiou sa kráti. Žiada tiež prepracovanie návrhu.
Organizácie Zelená väčšina, My sme les, Aevis, Prales, WWF Slovensko a SOS/Birdlife konštatujú, že v prepracovaných návrhoch oproti pôvodným nastali viaceré zlepšenia. Napriek tomu však podľa nich aktuálne návrhy stále ohrozujú vyplatenie peňazí z plánu obnovy.