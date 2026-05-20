Na známeho herca sa valí špina: Pribúdajúce obvinenia zo znásilnení... Vláda posiela odkaz!

PARÍŽ - Francúzska vláda v utorok reagovala na pribúdajúce obvinenia zo znásilnenia a napadnutia namierené proti populárnemu spevákovi a hercovi Patrickovi Bruelovi a prostredníctvom svojej hovorkyne vyzvala všetky ženy, aby o sexuálnom násilí prehovorili „aj keď o celé desaťročia neskôr“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bruel, ktorý má 67 rokov, je významnou osobnosťou francúzskej popkultúry. Má na konte viaceré albumy a hral vo viac než 40 snímkach. Je najnovšou spomedzi francúzskych celebrít z oblasti filmu a hudby obvinenou zo sexuálneho napadnutia. „Musíme do verejného diskurzu naďalej prinášať mimoriadne jasné posolstvá, ktoré povzbudzujú ženy, aby prehovorili, dokonca aj po desaťročiach,“ uviedla vládna hovorkyňa Maud Bregeonová pre televíziu France 2 v súvislosti s obvineniami zo znásilnenia namierenými proti spevákovi.
„Všetci musíme pracovať na politickom, mediálnom a súdnom systéme, čo umožní ženám, ktoré sa stali obeťami sexistického a sexuálneho násilia, prehovoriť, povedať to verejne a byť vypočuté justičným systémom,“ dodala. Voči Bruelovi je vedených niekoľko vyšetrovaní vo Francúzsku a Belgicku a očakáva sa, že budú oznámené aj ďalšie, píše AFP. Prokuratúra v pondelok uviedla, že znovu otvorila aj prípad údajného znásilnenia z roku 2015. Žalobkyňa Ophélie Fajferová mala v tom čase 19 rokov, uviedla pre televíziu BFMTV jej právnička Myriam Guedj Benayounová.
Fajferová – vtedy mladá skladateľka – išla do Bruelovho dovolenkového sídla v južnom Francúzsku v nádeji, že od speváka dostane odbornú radu, uviedla právnička. Prokuratúra v Nanterre na západnom predmestí Paríža už rieši tri obvinenia zo znásilnenia proti Bruelovi. Tie sa týkajú incidentov, ku ktorým údajne došlo v rokoch 1997, 2000 a 2008.
Vyšetrovanie sa začalo aj v Belgicku po sťažnosti týkajúcej sa údajného sexuálneho napadnutia. Dve ženy podali minulý týždeň ďalšie trestné oznámenia za znásilnenie a sexuálne napadnutie, čo by malo viesť k novému vyšetrovaniu. Samotný Bruel všetky obvinenia odmieta. „Nikdy som žiadnu ženu k ničomu nenútil,“ napísal v nedeľu v príspevku na Instagrame. „A ak som niekomu ublížil, úprimne to ľutujem,“ dodal.