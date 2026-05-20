Poplach v Česku! Na Bulovku v špeciálnom boxe vezú Američana: Má podozrenie na smrtiacu EBOLU

WASHINGTON - Jedna z osôb s vysokým rizikom nákazy ebolou je na ceste do Česka. Dnes to podľa agentúry Reuters oznámil zástupca amerického Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Satish Pillai. Podrobnosti o tomto človeku neuviedol. České ministerstvo zdravotníctva neskôr oznámilo, že Fakultná nemocnica Bulovka v Prahe sa pripravuje na prijatie Američana s podozrením na ebolu a že verejnosti žiadne riziko nehrozí.

V Kongu, kde vypukla epidémia eboly, sa nakazil Američan. Nemecko na žiadosť Spojených štátov tohto nakazeného prijme do starostlivosti. Tento pacient je podľa CDC už na ceste do Nemecka. Predchádzajúce správy médií tiež uvádzali, že Nemecko sa postará aj o šesť ďalších ľudí, s ktorými nakazený Američan prišiel do styku.

Satish Pillai, ktorý má v CDC na starosti kroky proti šíreniu eboly, dnes podľa Reuters novinárom povedal, že spomínaných šesť rizikových kontaktov zamieri do Európy. ,,Cestujú do Európy vrátane Nemecka a počas pozorovacieho obdobia budú v karanténe," povedal Pillai. Následne podľa Reuters upresnil, že jeden človek bude dopravený do Česka a ostatní do Nemecka.

Špeciálne izolačné oddelenie

Nemecké ministerstvo zdravotníctva dnes popoludní informovalo, že berlínska klinika Charité prevezme starostlivosť o nakazeného Američana, ktorý bude umiestnený na špeciálnom izolačnom oddelení. To je vybavené samostatnou vzduchotechnikou aj vlastnou čističkou odpadových vôd. Toto vysoko špecializované oddelenie pre mimoriadne nákazlivé choroby uvádza, že je schopné zvládať aj situácie s nejasnou biologickou, chemickou či rádiologickou kontamináciou.

Kresťanská misijná organizácia Serge nakazeného Američana identifikovala ako svojho lekárskeho misionára Petera Stafforda. Uviedla tiež, že ďalší dvaja ľudia vystavení možnej infekcii sú aj lekári, a to jeho manželka Rebekah Staffordová a Patrick LaRochelle. Obaja sú podľa Serga bez príznakov choroby. Organizácia ďalej uviedla, že všetci zdravotníci počas svojej práce starostlivo dodržiavali medzinárodné štandardy.

O ďalších možných kontaktoch vystavených nákaze sa misijná organizácia nezmieňuje. Serge ďalej poznamenáva, že manželia Staffordovci majú štyri deti. Či deti patria tiež k rizikovým kontaktom, organizácia ale neuvádza. Americký lekár Craig Spencer, ktorý v roku 2014 po návrate do vlasti z africkej Guiney ochorel na ebolu a nákazu prežil, sa dnes na sieti X pozastavil nad tým, že nakazený a rizikové kontakty nemieri do USA, kde je k dispozícii špecializované vybavenie a zariadenie práve pre takéto prípady.

Kritika zo strany USA

,,Tých sedem posielajú do Nemecka a do... Českej republiky," napísal Spencer. ,,Ako americký občan, keby som bol na ich mieste, by som bol neuveriteľne sklamaný a úprimne naštvaný," uviedol. K svojmu príspevku pripojil tweet terajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa z roku 2014, ktorý kritizoval amerických predstaviteľov za to, že chcú dopraviť nakazeného ebolou do USA. ,,Držte ich odtiaľto!" napísal vtedy Trump.

Správy o tom, že v provincii Ituri na severovýchode Konga prepukla epidémia eboly, sa objavili v piatok. Choroba sa ale zrejme v krajine šíri už od apríla. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) epidémiu cez víkend označila za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu po tom, čo boli potvrdené dva prípady aj v Ugande. Šíri sa variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje očkovanie ani účinná liečba. Riziko šírenia v strednej a východnej Afrike je považované za vysoké. Českí hygienici minulý týždeň uviedli, že riziko importu eboly do Česka je nízke.

Afrika má za sebou niekoľko epidémií choroby, ktorej smrtnosť dosahuje 25 až 90 percent. Najhoršie vypukla na začiatku decembra 2013 v západnej Afrike. Ebole vtedy za viac ako dva roky podľahlo vyše 11-tisíc ľudí. Hoci proti niektorým kmeňom eboly už existujú účinné vakcíny, na súčasnú variantu Bundibugyo nezaberajú.

Američan s podozrením na ebolu bude prevezený na Bulovku, neznamená riziko

Česko sa pripravuje na prijatie Američana s podozrením na nákazu vírusom ebola. Bude prevezený do Fakultnej nemocnice Bulovka v Prahe. ČTK to oznámila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Naďa Chattová. Podľa úradu Američan nepredstavuje pre českú verejnosť riziko, postupy pre podobné situácie sú jasne nastavené. ,,Pacient bude prevezený do Fakultnej nemocnice Bulovka v špeciálnom izolačnom transportnom boxe za jasne daných bezpečnostných a protiepidemických opatrení," uviedla hovorkyňa.

Bulovka patrí medzi špecializované pracoviská pre vysoko nebezpečné nákazy. ,,Má pripravené špecializované izolačné priestory vrátane izieb s podtlakovým režimom, biobox pre bezpečný transport pacientov, ochranné technológie aj skúsený a vyškolený zdravotnícky tím, ktorý pri starostlivosti o pacientov s podozrením na infekčné ochorenia, ako je napr. aj ebola, postupuje podľa prísnych medzinárodných protokolov," oznámilo ministerstvo na sieti X.

Nemecko pomôže Spojeným štátom

V Kongu, kde vypukla epidémia eboly, sa nakazil Američan. Nemecko na žiadosť Spojených štátov tohto nakazeného prijme do starostlivosti. Tento pacient je podľa amerického Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) teraz na ceste do Nemecka. Predchádzajúce správy médií tiež uvádzali, že Nemecko sa postará aj o šesť ďalších ľudí, s ktorými nakazený Američan prišiel do styku.

Satish Pillai, ktorý má v CDC na starosti kroky proti šíreniu eboly, dnes podľa agentúry Reuters novinárom povedal, že spomínaných šesť rizikových kontaktov sa pripravuje na cestu do Európy. CDC následne informovala o prevoze jednej takej osoby do Česka.

Správy o tom, že v provincii Ituri na severovýchode Konga prepukla epidémia eboly, sa objavili v piatok. Choroba sa ale zrejme v krajine šíri už od apríla. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) epidémiu cez víkend označila za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu po tom, čo boli potvrdené dva prípady aj v Ugande. Šíri sa variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje očkovanie ani účinná liečba. Riziko šírenia v strednej a východnej Afrike je považované za vysoké.

