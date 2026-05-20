Británia cúva pred Ruskom! Zmierňuje sankcie na dovoz ruského leteckého paliva a produktov z ropy

LONDÝN - Britská vláda v stredu oznámila zmiernenie sankcií na dovoz ruského leteckého paliva a produktov z ruskej ropy rafinovaných v tretích krajinách. K uvoľneniu reštrikcií dochádza v čase prudkého rastu cien pohonných látok spôsobeného vojnou na Blízkom východe, informovala agentúra AFP.
Obchodná licencia, ktorá v stredu nadobudla účinnosť, platí podľa webovej stránky britského ministerstva podnikania a obchodu na neurčitý čas a bude pravidelne prehodnocovaná. Spojenému kráľovstvu umožní dovážať produkty z ruskej ropy rafinované v tretích krajinách, napríklad v Indii. Britská vláda vydala aj dočasnú licenciu, ktorou zmiernila sankcie na skvapalnený zemný plyn pochádzajúci z vybraných ruských závodov.
Británia zaviedla voči Rusku prísny sankčný režim po invázii ruskej armády na Ukrajinu v roku 2022. Sankcie sa týkajú vývozu ropy a sú uvalené aj na viac ako 3000 jednotlivcov a spoločností. Minister financií Dan Tomlinson povedal, že oznámené zmiernenie sankcií „chráni národný záujem Spojeného kráľovstva“. „Vláda včera (v utorok) oznámila toto časovo obmedzené zmiernenie pravidiel týkajúcich sa ropy a rafinácie vzhľadom na mimoriadne dôsledky konfliktu s Iránom,“ povedal Tomlinson v rozhovore pre televíziu Sky News.
Opozícia hovorí o potajomnom ústupku
Líderka opozičnej Konzervatívnej strany Kemi Badenochová tento krok kritizuje. „Po 18 mesiacoch ‚odporu voči (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi‘ labouristická vláda potichu vydala licenciu umožňujúcu dovoz ruskej ropy rafinovanej v tretích krajinách,“ upozornila v príspevku na sociálnej sieti X.
Najnovšie rozhodnutie Británie o zmiernení sankcií nasleduje po tom, ako USA v pondelok predĺžili výnimku zo sankcií na nákup ruskej ropy a ropných produktov už naložených na tankeroch. Výnimku Washington predĺžil už druhýkrát - konflikt s Iránom totiž obmedzuje globálne dodávky ropy a zvyšuje ceny energií. Európska únia tento krok USA kritizovala. Komisár EÚ pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis v utorok na stretnutí ministrov financií krajín G7 v Paríži vyhlásil, že teraz nie je čas na „zmiernenie tlaku na Rusko“.