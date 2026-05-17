Súd rozhodol o väzbe: Muž čelí obvineniam z lúpeže a násilnej trestnej činnosti

Muž podozrivý z násilnej trestnej činnosti sa dnes postavil pred súd. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
BANSKÁ BYSTRICA - Okresný súd v Banskej Bystrici v nedeľu rozhodol o vzatí do väzby 37-ročného muža obvineného zo spáchania násilnej trestnej činnosti, ktorého polícia zadržala v sobotu 16. mája. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia.
Ako uviedla, vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu obmedzovania osobnej slobody spáchaného v súbehu so zločinom lúpeže, s prečinom ublíženia na zdraví, prečinom nebezpečného vyhrážania, ale aj prečinom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. „V prípade prebiehajú ďalšie procesné úkony, z tohto dôvodu nie je možné zo strany polície poskytnúť bližšie informácie,“ dodala polícia.