Desivé svedectvo: Ženu znásilnil sýrsky tínedžer! Nebránila som sa, TOTO je dôvod

Mohammed Abdullah mal znásilniť ženu.
LONDÝN - Súd v britskom Bournemouthe rieši prípad údajného znásilnenia mladej ženy, ku ktorému malo dôjsť po nočnej zábave pri pobreží. Obžalovaný mladík zo Sýrie tvrdí, že všetko bolo dobrovoľné.

Večer v bare sa skončil obvineniami zo znásilnenia

Pred súdom v britskom Bournemouth pokračuje proces s 19-ročným Mohammedom Abdullahom, ktorý čelí obžalobe zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia mladej ženy.

Podľa prokuratúry sa incident odohral v skorých ranných hodinách 6. júla 2025 na pobrežnej promenáde pri mori.

Prokurátor Mark Eldridge pred porotou uviedol, že žena bola v ten večer s kamarátkou najskôr v štvrti Charminster a neskôr v podniku Bar So v Bournemouthi v grófstve Dorset.

Počas večera vypila väčšie množstvo alkoholu a personál ju napokon požiadal, aby bar opustila. So známou sa následne rozišli, píše Daily Star.

Mobil sa vybil a cestou stretla skupinu mužov

Podľa obžaloby sa žena následne pokúšala objednať taxi, no nedokázala to, pretože sa jej vybil telefón. Rozhodla sa preto pešo pokračovať pozdĺž pobrežia smerom k Boscombe Pier.

Počas cesty narazila na skupinu približne piatich mužov vrátane obžalovaného, ktorých požiadala o pomoc s orientáciou.

Jeden z mužov následne navrhol, že Mohammed Abdullah ju môže odviezť domov na elektrickom bicykli. Žena s tým súhlasila. V tom čase mal obžalovaný 18 rokov.

Svedkovia videli dvojicu pri toaletách

Prokuratúra tvrdí, že Abdullah následne smeroval k prenosným toaletám pri promenáde.

Dvojica svedkov, ktorí sa v tom čase prechádzali pri pobreží, podľa súdu videla mladíka jazdiť na bicykli so ženou sediacou za ním a objímajúcou ho okolo pása.

Neskôr mali vidieť, ako ju nesie pred sebou s nohami obtočenými okolo jeho pásu. Jeden zo svedkov podľa prokuratúry zakričal na obžalovaného: „Dúfam, že jej nič neurobíš.“ Potom dvojica zmizla z dohľadu.

Žena opísala boj aj strach

Podľa obžaloby mal Abdullah ženu najskôr sexuálne napadnúť a následne ju odviesť do jednej z prenosných toaliet, kde zamkol dvere a znásilnil ju.

Prokurátor pred súdom povedal, že žena sa snažila brániť. „Mykala sa a pokúšala sa bojovať. Potom si však pomyslela, že ak to nechá tak, bude to rýchlejšie,“ uviedol.

Podľa jeho slov ju obžalovaný agresívne bozkával a počas incidentu utrpela poranenie pery.

Po skutku mal Abdullah z miesta odísť na bicykli, zatiaľ čo žena si podľa prokuratúry vyzula topánky, aby mohla utekať.

Okoloidúcich prosila o pomoc

Po incidente vyhľadala pomoc náhodných okoloidúcich a požiadala ich, aby mohla použiť telefón. Následne zavolala svojej matke a povedala jej, že bola znásilnená. Potom kontaktovala políciu.

Jeden z mužov, ktorí jej pomáhali, ju podľa prokuratúry opísal ako silne rozrušenú.

Žena neskôr pri výpovedi polícii uviedla, že si pamätá, ako ju obžalovaný pritlačil chrbtom o toaletu a zdvihol jej nohu. „Myslela som si, že ak to nechám tak, skončí sa to rýchlejšie. Snažila som sa trochu bojovať, ale potom som to vzdala,“ vypovedala.

Dodala, že si spomína aj na to, ako ju vtiahol do prenosnej toalety, zamkol dvere a prinútil ju k sexu.

Obžalovaný tvrdí, že žena súhlasila

Mohammed Abdullah, ktorý žije vo West Draytone v grófstve Middlesex, bol po incidente zadržaný políciou.

Počas výsluchu tvrdil, že žena so sexuálnym kontaktom aj pohlavným stykom súhlasila.

Podľa informácií súdu prišiel do Spojeného kráľovstva zo Sýrie v roku 2023 v rámci programu zlúčenia rodín a získal povolenie na trvalý pobyt.

Počas súdneho konania mu pomáhal arabský tlmočník. Proces pokračuje.

Sekerák na podujatí v Bruseli o snahách Iniciatívy malých obcí na Slovensku
Správy
Mareček v Bruseli o iniciatívach EÚ na podporu menej rozvinutých regiónov
Tragédia vo Vajnoroch: Po zrážke dvoch áut jedno spadlo z nadjazdu, vodič v ňom zhorel
Nočná dráma v Petržalke:
Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o daniach: Vo štvrtok sa rozhodne o konci takmer mesačnej schôdze NR SR
FOTO Meteorológovia upozorňujú na vietor!
Levice čaká veľká zmena v MHD: Prichádza 8 elektrobusov a úplne nová infraštruktúra
Neverila, že volá PÁPEŽ! Zamestnankyňa banky ZRUŠILA hovor pápeža Leva XIV., keď jej prezradil, kto je
Donald Trump
Rusi utajili sebaupálenie programátora:
FOTO Herečka Karin Haydu
Arogantná diva na slávnych schodoch?! Pozrite na správanie hereckej hviezdy
Dara Rolins v relácii
Hosť prišiel do šou ADELA trochu inak až veľmi inak: Pozrite, čo mal futbalista na nohách!
Robíte to aj vy?
Odstránenie ochlpenia v intímnej oblasti: Čo je najbezpečnejšie a čo hovorí medicína
Vedci z Karlovej univerzity
Desivý objav po takmer 2000 rokoch: Dvaja muži sa snažili uniknúť, no prišla smrť!
Nová atrakcia Rotonda vo
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Otázka za milión: Kto naozaj potrebuje 13. dôchodok? INESS ukázal, kto by oň mohol prísť!
Slováci sa boja gréckej cesty: Prieskum odhalil silné obavy z kolapsu verejných financií! (prieskum)
Koľko dostanete na dôchodku? Štát posiela prognózy miliónom ľudí. Pozrite sa, čo v nich nájdete!
Prekvapujúca správa spod Zobora: Tréner Kmeč nebude pokračovať pri majstrovskom mužstve Nitry
Bayern Mníchov – Paríž Saint-Germain: Online prenos zo semifinálovej odvety Ligy majstrov
Hovoria o tom aj v zahraničí: Nitriansky miláčik Čederle odchádza, už je známy aj nový klub
Dobré holuby sa vracajú: Biatlonový svet obletela kľúčová správa medzisezónneho obdobia
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
TEST: Fiat Doblo - nafta a klasický automat - kombinácia, ktorú ťažko prekonať
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Ako dať kolegovi spätnú väzbu tak, aby mala zmysel a priniesla výsledky
Letná brigáda môže odštartovať kariéru, nielen priniesť peniaze
Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Bratislavské rezy ako z cukrárne, ktoré si zamilujete!
Ukrajina ponúka svoje mínolovky na vyčistenie Hormuzského prielivu. Svetový obchod by sa mohol znova rozbehnúť
Turecko práve predstavilo hypersonickú raketu Block 4: Má ísť o najväčšiu a najvýkonnejšiu raketu programu TAYFUN
Čo Galilea nakoniec presvedčilo, že Zem obieha okolo Slnka? Odpoveď ukrýva Jupiter a Venuša
Nový HONOR 600 je štýlový aj odolný. Pozri sa, ako premení tvoj digitálny život
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
