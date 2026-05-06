Desivé svedectvo: Ženu znásilnil sýrsky tínedžer! Nebránila som sa, TOTO je dôvod

LONDÝN - Súd v britskom Bournemouthe rieši prípad údajného znásilnenia mladej ženy, ku ktorému malo dôjsť po nočnej zábave pri pobreží. Obžalovaný mladík zo Sýrie tvrdí, že všetko bolo dobrovoľné.
Večer v bare sa skončil obvineniami zo znásilnenia
Pred súdom v britskom Bournemouth pokračuje proces s 19-ročným Mohammedom Abdullahom, ktorý čelí obžalobe zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia mladej ženy.
Podľa prokuratúry sa incident odohral v skorých ranných hodinách 6. júla 2025 na pobrežnej promenáde pri mori.
Prokurátor Mark Eldridge pred porotou uviedol, že žena bola v ten večer s kamarátkou najskôr v štvrti Charminster a neskôr v podniku Bar So v Bournemouthi v grófstve Dorset.
Počas večera vypila väčšie množstvo alkoholu a personál ju napokon požiadal, aby bar opustila. So známou sa následne rozišli, píše Daily Star.
Mobil sa vybil a cestou stretla skupinu mužov
Podľa obžaloby sa žena následne pokúšala objednať taxi, no nedokázala to, pretože sa jej vybil telefón. Rozhodla sa preto pešo pokračovať pozdĺž pobrežia smerom k Boscombe Pier.
Počas cesty narazila na skupinu približne piatich mužov vrátane obžalovaného, ktorých požiadala o pomoc s orientáciou.
Jeden z mužov následne navrhol, že Mohammed Abdullah ju môže odviezť domov na elektrickom bicykli. Žena s tým súhlasila. V tom čase mal obžalovaný 18 rokov.
Svedkovia videli dvojicu pri toaletách
Prokuratúra tvrdí, že Abdullah následne smeroval k prenosným toaletám pri promenáde.
Dvojica svedkov, ktorí sa v tom čase prechádzali pri pobreží, podľa súdu videla mladíka jazdiť na bicykli so ženou sediacou za ním a objímajúcou ho okolo pása.
Neskôr mali vidieť, ako ju nesie pred sebou s nohami obtočenými okolo jeho pásu. Jeden zo svedkov podľa prokuratúry zakričal na obžalovaného: „Dúfam, že jej nič neurobíš.“ Potom dvojica zmizla z dohľadu.
Žena opísala boj aj strach
Podľa obžaloby mal Abdullah ženu najskôr sexuálne napadnúť a následne ju odviesť do jednej z prenosných toaliet, kde zamkol dvere a znásilnil ju.
Prokurátor pred súdom povedal, že žena sa snažila brániť. „Mykala sa a pokúšala sa bojovať. Potom si však pomyslela, že ak to nechá tak, bude to rýchlejšie,“ uviedol.
Podľa jeho slov ju obžalovaný agresívne bozkával a počas incidentu utrpela poranenie pery.
Po skutku mal Abdullah z miesta odísť na bicykli, zatiaľ čo žena si podľa prokuratúry vyzula topánky, aby mohla utekať.
Okoloidúcich prosila o pomoc
Po incidente vyhľadala pomoc náhodných okoloidúcich a požiadala ich, aby mohla použiť telefón. Následne zavolala svojej matke a povedala jej, že bola znásilnená. Potom kontaktovala políciu.
Jeden z mužov, ktorí jej pomáhali, ju podľa prokuratúry opísal ako silne rozrušenú.
Žena neskôr pri výpovedi polícii uviedla, že si pamätá, ako ju obžalovaný pritlačil chrbtom o toaletu a zdvihol jej nohu. „Myslela som si, že ak to nechám tak, skončí sa to rýchlejšie. Snažila som sa trochu bojovať, ale potom som to vzdala,“ vypovedala.
Dodala, že si spomína aj na to, ako ju vtiahol do prenosnej toalety, zamkol dvere a prinútil ju k sexu.
Obžalovaný tvrdí, že žena súhlasila
Mohammed Abdullah, ktorý žije vo West Draytone v grófstve Middlesex, bol po incidente zadržaný políciou.
Počas výsluchu tvrdil, že žena so sexuálnym kontaktom aj pohlavným stykom súhlasila.
Podľa informácií súdu prišiel do Spojeného kráľovstva zo Sýrie v roku 2023 v rámci programu zlúčenia rodín a získal povolenie na trvalý pobyt.
Počas súdneho konania mu pomáhal arabský tlmočník. Proces pokračuje.