Šokujúci prípad! Známy detský lekár čelí obžalobe zo 130 sexuálnych deliktov na deťoch

BERLÍN - Nemecká prokuratúra obžalovala pediatra z celkove 130 sexuálnych deliktov, ktorých sa údajne dopustil na viac ako 70 obetiach. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry DPA.
Z obžaloby vyplýva, že obete boli vo veku od dvoch do 20 rokov, pričom sú ženského i mužského pohlavia, uviedol úrad prokuratúry v meste Postupim. Lekár, ktorý bol zamestnaný v rámci siete kliník Havelland Kliniken neďaleko hlavného mesta Berlín, čelí obvineniam zo závažného sexuálneho zneužívania detí a znásilnenia. Väčšiny týchto činov sa pritom údajne dopustil v čase vykonávania svojej lekárskej služby.
Súd tají bližšie podrobnosti
Očakáva sa, že príslušné úrady čoskoro rozhodnú o dátume začiatku procesu. Súd odmietol zverejniť ďalšie podrobnosti. Predprocesná väzba by podľa platnej nemeckej legislatívy nemala presiahnuť šesť mesiacov, pripomenula DPA. V prípade pediatra by sa tak mohlo stať už tento mesiac, keďže vo väzbe je od novembra minulého roku.
Údajných deliktov sa pediater dopúšťal počas 12 rokov, a to od začiatku decembra 2013 do novembra 2025, oznámila prokuratúra, ktorá o prípade celé mesiace mlčala.
Prípad vyšiel najavo v januári tohto roku po tom, čo na pediatra podala sťažnosť matka jedného z detí. Sieť nemocníc Havelland Kliniken ten istý mesiac uviedla, že preskúma ochranné opatrenia na svojich klinikách. V prípade dieťaťa nahláseného v januári skupina uviedla, že bol porušený jej protokol, ktorý vyžaduje účasť tretej osoby na pediatrickom vyšetrení.