PEKLO po zoznámení cez internet: Andrej spútal ženu reťazami a uniesol, väznil ju v kufri auta! Desivé DETAILY

BANSKÁ BYSTRICA - Polícia na strednom Slovensku rieši mimoriadne závažný prípad. Vyšetrovatelia z Banskej Bystrice zadržali 37‑ročného Andreja, ktorý mal podľa obvinenia takmer týždeň väzniť 44‑ročnú ženu v kufri auta, biť ju a nútiť, aby mu sprístupnila svoje finančné účty. Ženu mal spútať reťazami a opakovane jej ubližovať. Súd v nedeľu rozhodol o jeho vzatí do väzby.
O hrozivých detailoch prípadu informuje TV Joj. Kriminalisti po páchateľovi intenzívne pátrali niekoľko dní, Andrej sa po útoku skrýval. Zadržali ho v úzkej uličke medzi bytovkami. „Banskobystrickým kriminalistom sa podarilo 16. mája hľadaného muža v súčinnosti s ďalšími zložkami polície vypátrať a zadržať,“ informovala banskobystrická krajská polícia.
Únos po prvom stretnutí, po takmer týždni ju vyložil v lese
Podľa doterajších zistení sa muž so ženou stretol po online komunikácii. Namiesto bežného stretnutia však situácia prerástla do brutálneho útoku. Ženu fyzicky napadol, spútal reťazami a zavrel do kufra jej vlastného auta. V takýchto podmienkach ju mal podľa TV Joj držať niekoľko dní.
Počas väznenia ju opakovane bil, polieval studenou vodou a nátlakom ju nútil, aby mu prezradila prístupové heslá k svojim účtom. Z nich následne vybral peniaze. Žena prežila extrémne násilie a podľa polície utrpela vážne zranenia vrátane zlomenín v oblasti tváre.
Šokujúci nález v dodávke: Sused začul zvuky a zalarmoval políciu, chlapec rok a pol nevidel sprchu ani slnko!
Po takmer týždni ju muž vyložil v lese s tým, že si potrebuje „vymeniť auto“. Zranená žena sa dostala až k banskobystrickému Urpínu, kde ju našli okoloidúci a privolali pomoc. Skončila v nemocnici s fyzickými zraneniami aj psychickým šokom. Polícia zároveň pátra po vozidle, v ktorom bola žena väznená. Auto môže mať podľa vyšetrovateľov falošné alebo ukradnuté evidenčné čísla z Banskej Bystrice či Revúcej.
Páchateľ skončil pred súdom
Zadržaného muža polícia v nedeľu (17. 5.) eskortovala na okresný súd v Banskej Bystrici. "Zo strany vyšetrovateľa bolo mužovi vznesené obvinenie zo zločinu obmedzovania osobnej slobody spáchaného v súbehu so zločinom lúpeže, s prečinom ublíženia na zdraví, prečinom nebezpečného vyhrážania, ale aj prečinom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku," informovala polícia s tým, že súd rozhodol o vzatí obvineného do väzby.
"V prípade prebiehajú ďalšie procesné úkony, z tohto dôvodu nie je možné zo strany polície poskytnúť bližšie informácie, obvinený bude stíhaný väzobne," konštatuje na záver polícia.