Matovičovi sa vypomstila hláška o Blahovom baranovi: Má v ruke rozsudok, čaká od expremiéra ospravedlnenie!

"Asi tak 2 alebo 3 roky dozadu som dostal mail od človeka, ktorý bol vraj vašim spolužiakom. Popisoval mi situáciu, ako ste boli na skúške, potom ste celý šťastný, že ste spoločne urobili skúšku, to išli aj patrične zapiť. Potom ste išli okolo jednej záhrady a v tej záhrade bol nejaký baran. Vy ste preskočili plot a vraj ste mydlili toho barana," povedal ešte pred rokom v pléne počas hodiny otázok Matovič Blahovi. Sám vtedajší premiér túto celú historku spomínal v tom kontexte, že ani on na ňu nemá dôkazy tak, ako vtedy Blaha nemal dôkazy o tom, že Matovičova žena Pavlína je "bielou kobylou" v kauze Arca Capital. "Bolo by odomňa fér, aby som celému národu hovoril, že ste mydlili barana?" spýtal sa vtedy ešte uštipačne Matovič Blahu.

Všetko vybuchlo včera počas Matovičovho odvolávania

Blaha očividne na celú túto ponižujúcu chvíľku spred roka nezabudol a medzičasom už drží v rukách aj rozsudok o tom, že Matovič sa mu za tento očividne vymyslený príbeh musí ospravedlniť. S týmto rozsudkom včera na expremiéra kričal počas jeho odvolávania.

Z rozsudku podľa poslanca Smeru vyplynulo, že k ospravedlneniu má prísť na najbližšej schôdzi parlamentu. Vo výslednom spore Blahu a Matoviča o ochrane osobnosti a poskytnutia primeraného zadosťučinenia rozhodol Okresný súd v Trnave, a to podľa portálu Webnoviny 24. mája, no rozsudok však ešte nie je právoplatný. Informovala o tom hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová.