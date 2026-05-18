Z Beckhamovcov sú už oficiálne miliardári! V porovnaní s ich nevestou sú ale stále chudáci!

LONDÝN - Manželia David a Victoria Beckhamovci sa po dlhých rokoch zaradili medzi miliardárov. Podľa najnovšieho rebríčka Sunday Times Rich List dosiahla ich spoločná hodnota majetku približne 1,185 miliardy dolárov, čím sa bývalý futbalista stal prvým britským športovcom s miliardovým majetkom.
Ich bohatstvo pritom za posledný rok výrazne narástlo. Kým v minuloročnom rebríčku sa odhadovalo na približne 500 miliónov libier, dnes je viac než dvojnásobné. Za prudkým rastom stojí najmä Beckhamova investícia do amerického futbalového klubu Inter Miami, ktorého hodnota stúpla po príchode argentínskej hviezdy Lionela Messiho. Messi podpísal zmluvu s klubom až do roku 2028 a výrazne zvýšil komerčnú hodnotu značky.
Veľkú úlohu zohrali aj developerské projekty v okolí štadióna Inter Miami, ako aj úspech módnej značky Victoria Beckham, ktorej ročné tržby po prvýkrát prekročili hranicu 100 miliónov libier.
Rodinný konflikt s Brooklynom Beckhamom
Správa o miliardovom majetku prichádza v čase pokračujúceho napätia v rodine Beckhamovcov. Ich najstarší syn Brooklyn Beckham ešte začiatkom roka verejne obvinil rodičov z toho, že sa údajne snažili narušiť jeho vzťah s manželkou Nicolou Peltz.
Brooklyn vtedy na Instagrame napísal, že jeho rodina „uprednostňuje značku Beckham pred všetkým ostatným“ a dodal, že jeho manželka nebola zo strany rodiny rešpektovaná. Zároveň uviedol, že momentálne nemá záujem o zmierenie a prednosť pred rodinou dáva svojej žene. A tá je ešte bohatšia!
Ako je to možné?
Napriek obrovskému majetku Beckhamovcov ich v bohatstve stále prekonáva rodina Nicoly Peltz. Jej otec, miliardár Nelson Peltz, má podľa magazínu Forbes majetok odhadovaný na približne 1,6 miliardy dolárov. To znamená, že rodina Peltzovcov je približne o pol miliardy dolárov bohatšia než Beckhamovci.
Nelson Peltz je zakladateľom investičnej spoločnosti Trian Fund Management, ktorá spravuje aktíva v hodnote približne 8,5 miliardy dolárov. Firma investuje do veľkých spoločností ako Bank of New York Mellon, DuPont či Mondelez International.
Brooklyn Beckham a Nicola Peltz (Zdroj: SITA)
Len nedávno sa Victoria Beckham prvýkrát verejne vyjadrila aj k výčitkám svojho syna týkajúcim sa takzvanej "značky Beckham". V podcaste Aspire vysvetlila, že budovanie značky Beckham vzniklo prirodzene a nikdy nešlo o premyslený plán.
„David robil reklamy pre Adidas či Pepsi, ja som bola členkou Spice Girls. Obaja sme si jednoducho budovali kariéry a postupne z toho vznikla značka,“ uviedla Victoria.
Dodala tiež, že s Davidom sa vždy snažili svoje deti podporovať a viesť ich k pracovitosti a slušnosti. Podľa nej nikdy nešlo o tlak alebo nútenie, ale o podporu ich potenciálu.
Aj keď rodinné vzťahy momentálne pôsobia napäto, Beckhamovci naďalej zostávajú jednou z najvplyvnejších a najbohatších celebritných rodín vo Veľkej Británii.