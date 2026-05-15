Veterinárni inšpektori v ŠOKU: V obývačke na východe Slovenska našli divokú africkú ŠELMU! Varovanie odborníkov

PREŠOV - Veterinárni inšpektori zostali v šoku. V obývačke rodinného domu našli servala, divokú africkú šelmu, ktorú majiteľ choval bez schválených podmienok. Odborníci varujú, že serval nie je "rozkošná mačka", ale nebezpečný dravec, ktorý do bytu nepatrí a môže predstavovať riziko pre ľudí aj samotné zviera.
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Prešov riešila ďalší prípad nelegálneho chovu servala v domácnosti. Divokú africkú šelmu našli veterinárni inšpektori priamo v obývačke rodinného domu. Majiteľ zvieraťa nemal schválené zariadenie ani podmienky, ktoré tento druh vyžaduje.
Podľa odborníkov ide o nebezpečný trend – ľudia si servaly kupujú ako „exotické mačky“, no realita je úplne iná. "Chovať servala nie je to isté ako mať doma mačku len s exotickou nálepkou. Kým mačka domáca prešla tisícročiami domestikácie a prispôsobenia životu pri človeku, serval zostáva stopercentným divokým dravcom," upozorňujú veterinári.
Šelma v byte trpí a môže byť nebezpečná
Serval (Leptailurus serval) je rýchly, silný a extrémne aktívny predátor. "Serval má najdlhšie nohy v pomere k telu spomedzi všetkých mačkovitých šeliem a dokáže vyskočiť až 3 metre vysoko, aby ulovil vtáka v lete. Má extrémne citlivý sluch, ktorý zachytí aj pohyb hlodavca pod zemou," opisujú odborníci. V byte nemá žiadnu možnosť prirodzeného pohybu.
"Interiér alebo obývačkové priestory z nej divokosť nezmažú," uvádza ŠVPS SR. Zdôrazňuje, že serval potrebuje zabezpečený vonkajší výbeh s vysokým oplotením a podhrabovými doskami, merajúci desiatky metrov štvorcových. Uzatvorenie v dome vedie k deštrukcii interiéru a psychickému stráďaniu zvieraťa.
Zároveň treba dodržiavať prísnu stravu. "Žiadne granule. Serval vyžaduje celú korisť – surové mäso s kosťami, kožou a vnútornosťami, aby dostal potrebné živiny (taurín, vápnik)," upozorňujú veterinári. Okrem toho si servaly prirodzene značkujú teritórium močom s extrémne silným zápachom. Tento inštinkt sa nedá odnaučiť.
Bez schváleného zariadenia hrozí pokuta aj odobratie zvieraťa
Chov servala podlieha prísnym pravidlám (CITES) a zariadenie na držanie nebezpečných živočíchov musí byť schválené veterinárnou správou ešte pred začiatkom chovu. "Ak regionálna veterinárna a potravinová správa zistí chov zvieraťa v neschválenom zariadení a v stanovenej lehote držiteľ zvieraťa nezabezpečí vhodné priestory a ich schválenie, okrem pokuty za porušenie zákona mu môže hroziť aj odobratie zvieraťa," uvádza ŠVPS SR.
V aktuálnom prípade mal majiteľ šťastie – v krátkom čase dokázal vybudovať vhodné zariadenie, ktoré veterinári následne schválili. "Aj keď sa môže zdať priateľský, jeho sila, čeľuste a pazúry sú uspôsobené na lov. V domácom prostredí môže aj hra skončiť vážnym zranením človeka," dodávajú na záver veterinári s tým, že nejde o hobby, ale o záväzok chovu v špeciálnom režime aj na 20 rokov.
Čo serval potrebuje (a v byte nikdy nedostane)
- Veľký zabezpečený výbeh s vysokým oplotením a podhrabovými doskami
- Celú korisť v potrave – surové mäso, kosti, koža, vnútornosti
- Priestor na lov a pohyb, nie obývačku
- Špeciálny režim chovu a dlhodobý záväzok na 15–20 rokov
Bezpečnostné opatrenia, pretože aj „hra“ môže skončiť vážnym zranením