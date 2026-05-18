Ako zo sci-fi: Vedci objavili 27 Star Wars planét! TOTO je na nich výnimočné

SYDNEY - Scéna, ktorú poznajú milióny fanúšikov Star Wars, možno vôbec nebola len filmovou fantáziou. Vedci teraz narazili na objekty, ktoré pripomínajú legendárny domov Luka Skywalkera.
Keď sa v roku 1977 objavil vo filme Star Wars mladý Luke Skywalker na púštnej planéte Tatooine a sledoval západ dvoch sĺnk, išlo o jednu z najslávnejších scén filmovej histórie. V tom čase pritom vedci ešte ani netušili, či mimo našej Slnečnej sústavy vôbec existujú ďalšie také planéty.
Dnes je situácia úplne iná. Astronómovia poznajú tisíce exoplanét a najnovší objav naznačuje, že vesmír môže ukrývať oveľa viac svetov podobných tým zo sci-fi ságy, než sa doteraz predpokladalo.
Vedci našli 27 nových kandidátov
Tím austrálskych výskumníkov identifikoval 27 možných planét, ktoré neobiehajú okolo jednej hviezdy, ale okolo dvoch naraz. Práve tak fungoval aj fiktívny Tatooine zo Star Wars.
O výsledkoch informoval odborný časopis Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Ak sa všetci kandidáti potvrdia, počet známych takzvaných cirkumbinárnych planét by sa viac než zdvojnásobil. Doteraz ich totiž vedci definitívne potvrdili iba 18.
Novoobjavené svety sa nachádzajú vo vzdialenosti približne 650 až 18-tisíc svetelných rokov od Zeme. Niektoré sú veľké asi ako Neptún, iné môžu dosahovať až desaťnásobok hmotnosti Jupitera.
Planéty nevideli priamo, prezradilo ich zvláštne „kolísanie“
Výskumníci sa k objavu dostali netradičnou metódou. Dvojhviezdy sa pri pohľade zo Zeme pravidelne zakrývajú a ich pohyb býva mimoriadne presný.
Astronómovia si však všimli drobné odchýlky. Niekedy zatmenie prišlo o čosi skôr, inokedy mierne neskôr. Práve tieto malé zmeny naznačili, že na obe hviezdy pôsobí gravitačná sila ďalšieho objektu — pravdepodobne planéty.
Vedci prirovnali pohyb hviezdneho páru k jemnému „kolísaniu“, ktoré prezradilo prítomnosť neviditeľného telesa.
Nová metóda môže odhaliť skryté svety
Doteraz sa väčšina exoplanét objavovala pomocou takzvanej tranzitnej metódy. Tá funguje iba vtedy, keď planéta z nášho pohľadu prejde presne pred svojou hviezdou a na chvíľu ju nepatrne zatieni.
Vedúca autorka štúdie Margo Thorntonová však tvrdí, že nový postup by mohol odhaliť množstvo doposiaľ neviditeľných planét. „Táto metóda nám môže pomôcť objaviť veľkú populáciu skrytých svetov,“ uviedla výskumníčka z austrálskej University of New South Wales.
Mohol by na takých planétach existovať život?
Otázka, ktorá fascinuje vedcov aj fanúšikov sci-fi, znie jasne — mohli by byť podobné planéty obývateľné?
Astrofyzička Sara Webbová pre denník The Guardian uviedla, že taká možnosť sa nedá vylúčiť.
Podľa nej by svet podobný Tatooinu mohol existovať v prípade, ak by obiehal v správnej vzdialenosti od oboch hviezd — teda v oblasti, kde nie je ani príliš horúco, ani príliš chladno.
Inými slovami, vesmír možno naozaj ukrýva planéty, na ktorých by obyvatelia sledovali západ dvoch sĺnk presne tak ako Luke Skywalker.