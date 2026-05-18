Konflikt nabral grády, Legolas BEZ servítky: Pri Tomášovi sa cítim, ako by som bol kus h*vna!

BRATISLAVA - V Bez servítky opäť nebude núdza o dramatické momenty! Pri stole znovu dôjde k dosť ostrému konfliktu, padať budú aj slovné výhražky.
Účastníci šou Mama, ožeň ma sa znovu stretli pri spolčnom stole. A ako ináč - napätie by sa dalo krájať. „Stíš sa, nie sme na východe, nie sme v Humennom, tak sa daj do kľudu...“ a to dusno bolo cítiť zrejme fakt až do Humenného. Témou bol totiž vizuál jedla. Tomáš ho totiž skritizoval predtým, kdežto pri Klaudii toto kritérium podľa neho neplatilo. „Ja si myslím, že chuť je najdôležitejšia,“ bránil sa Tomáš. Neplatil teda rovnaký meter pri hodnotení.
Účastníci si všimli aj to, že Tomáš sa snaží dať ľuďom do úst nejaké myšlienky. „Nemusíš mi dopĺňať názory, ja mám svoje vlastné!“ pokračovala debata. „Na to, že má 31 rokov, mi príde jeho správanie na úrovni 6-ročného chlapca.“ Pritom sa snaží všetkých vychovávať a usmeňovať. Skrátka pokazil si meno v očiach ostatných. „Stále reprezentuje, že je najbohatší a má potrebu ponižovať druhých,“ zhodnotil Legolas, na stranu ktorého sa postavili aj ostatní. A čo pripravila Klaudia? Ako predjedlo vajíčkové muffiny, hlavným jedlom bol bulgur s batátmi, halloumi syr a šalát, a ako dezert ponúkla hosťom tiramisu. Čo najviac účastníci šou skritizovali, si pozrelite v relácii Bez servítky v pondelok o 20.40 na JOJ-ke.