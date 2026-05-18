Kontroverzný šéf jaskyniarov neprestáva prekvapovať: Doteraz bežne dostupné miesto zamrežoval a natvrdo zamkol!

BRATISLAVA - Mala odštartovať novú sezónu, namiesto toho prišiel nečakaný zákaz vstupu a množstvo otázok. Zbojnícka jaskyňa v Borinke v Malých Karpatoch, ktorá je obľúbeným cieľom turistov aj speleológov, zostala náhle uzavretá. Rozhodnutie prišlo krátko po nástupe nového riaditeľa Správy slovenských jaskýň Branislava Šmídu. Ten nie je žiadny nepopísaný list a už získal aj prívlastok kontroverzný.
O náhlom fyzickom uzavretí vstupu doteraz bežne prístupnej jaskyne v Malých Karpatoch informovala televízia Markíza.
V jaskyni zimujú netopiere, so začiatkom sezóny prišiel šok
Jaskyňa je pritom oficiálne sprístupnená verejnosti rozhodnutím okresného úradu a minulý rok absolvovala svoju prvú sezónu. Každoročne býva zatvorená od novembra do konca apríla kvôli zimujúcim netopierom. Len čo sa po zime opäť otvorila, prišlo prekvapenie.
Podľa miestnych jaskyniarov nikto nevydal žiadne oficiálne rozhodnutie. Vchod do jaskyne jednoducho zamkol nový riaditeľ vlastným zámkom. Kľúče nemajú ani členovia klubu SPELEO Bratislava, ktorí sa o lokalitu dlhodobo starajú. V reportáži je vidieť ľudí, ktorí sa cez mrežu jednoducho fyzicky nevedia dostať a nezostáva im nič iné, len sa otočiť na päte.
Zámok pre nález mystického bezstavovca, ktorého nikto nešpecifikoval
"Je tu zámok zozadu. Dostali sme informáciu, že jaskyňa bola operatívne zamknutá z dôvodu, že sa tu údajne našiel chránený druh bezstavovca. Avšak nedozvedeli sme sa, o aký druh ide. Pýtali sme sa na to opakovane a opakovane sme dostali odpoveď, že nevedia," vysvetlila televízii speleologička SPELEO Bratislava Petronela Ševčíková.
Správa slovenských jaskýň však tvrdí, že dôvodom je odborný výskum. "Jaskyňu Správa slovenských jaskýň uzavrela z dôvodu prebiehajúceho odborného výskumu (biospeleológia a speleogenéza)," reagoval nový šéf Správy slovenských jaskýň Branislav Šmída. Ten sa však už pre svoju minulosť stal kontroverznou postavou.
Speleológovia v šoku: Správu slovenských jaskýň riadi muž, ktorý ohrozil ich životy!
Nikto nás formálne neupozornil, sťažujú sa odborníci z terénu
Miestnym jaskyniarom však postup nedáva zmysel. Tvrdia, že o uzávere sa dozvedeli iba telefonicky a dodnes nedostali žiadne písomné stanovisko. "Nedostali sme informáciu papierovou ani žiadnou inou oficiálnou formou. Dostali sme ju telefonicky," uvádza Ševčíková. "Čakáme teda na nejaké písomné vyjadrenie. Zatiaľ nám to nedáva zmysel," hovorí predseda klubu SPELEO Bratislava Peter Ševčík.
Ten zároveň pripomína, že jaskyňa je známa celé stáročia. "Už vlastne prvý opis a výskum tu vykonával Matej Bel a ľudia sem chodia už po stáročia," uviedol. Budúcnosť Zbojníckej jaskyne je teraz otázna. Jaskyniari tvrdia, že mali naplánované vzdelávacie podujatia a exkurzie pre verejnosť. "Nevieme, čo bude s exkurziami. Plánovali sme v tejto jaskyni vzdelávacie podujatie pre limitovaný počet účastníkov," posťažovala sa Ševčíková.
Čaká sa na záver výskumu
Šmída zároveň naznačil, že po skončení výskumu môže prísť aj k prehodnoteniu prístupu verejnosti do jaskyne. "Po ukončení jej prieskumu a vyhodnotení výsledkov sa rozhodneme, či vôbec bolo alebo nebolo vhodné zaradiť túto cennú lokalitu do zoznamu prístupnejších jaskýň," tvrdí riaditeľ Správy slovenských jaskýň.
Nový riaditeľ zatiaľ neodpovedal na ďalšie otázky, aký konkrétny výskum v jaskyni prebieha ani prečo bolo potrebné lokalitu okamžite uzavrieť. Branislav Šmída je medzi časťou speleológov kontroverznou postavou. V minulosti bol vylúčený zo Slovenskej speleologickej spoločnosti a podľa viacerých jaskyniarov je podľa stanoviska v reportáži televízie dlhodobo v konflikte s viacerými klubmi.