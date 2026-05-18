Vážne obavy: David Hasselhoff vyzerá o 20 rokov starší, strhaný a pripútaný na invalidný vozík!

LOS ANGELES - Herec David Hasselhoff, ktorého si celý svet pamätá ako neohrozeného záchranára z kultového seriálu Baywatch, vyvolal obrovské obavy o svoj zdravotný stav. Najnovšie fotografie 73-ročnej hviezdy totiž fanúšikov doslova šokovali. Hasselhoff sa objavil na vozíku, s obviazanou nohou a viditeľne zoslabnutý. Mnohí len ťažko veria, že ide o kedysi charizmatického idola miliónov žien.
Podľa najnovších záberov z Los Angeles bol David Hasselhoff odfotený po návšteve fyzioterapie, pričom ho sprevádzala jeho manželka Hayley Roberts. Herec sedel na invalidnom vozíku, na nohe mal výrazný obväz a pôsobil veľmi unavene a vyčerpane. Oblečený bol nenápadne, v tmavej mikine, šortkách a šiltovke, no pozornosť pútal najmä jeho zjavne krehký fyzický stav.
Zahraničné médiá upozorňujú, že hviezda seriálov Knight Rider a Baywatch sa v posledných mesiacoch zotavuje po operáciách kolena a bedrového kĺbu. Už pred niekoľkými týždňami bol Hasselhoff videný s chodítkom a jeho hovorca vtedy uviedol, že absolvuje rehabilitácie a „cíti sa dobre“. Najnovšie fotografie však medzi fanúšikmi vyvolali ďalšiu vlnu obáv. Internet okamžite zaplavili emotívne reakcie: „Vyzerá o dvadsať rokov staršie,“ či „Je smutné vidieť svojich televíznych hrdinov takto zoslabnutých.“ Iní však herca bránili a pripomínali, že vo veku 73 rokov sú podobné zdravotné komplikácie po náročných operáciách pomerne bežné.
Objavili sa aj špekulácie, že jeho dlhoročný búrlivý životný štýl mohol na jeho zdraví zanechať následky. Niektoré médiá pripomínajú, že samotný herec v minulosti otvorene hovoril o problémoch s alkoholom a psychicky náročných obdobiach. Napriek smutným fotografiám zostáva David Hasselhoff pre mnohých stále legendou televíznej éry 80. a 90. rokov. A fanúšikovia po celom svete teraz dúfajú, že sa obľúbený „Hoff“ čoskoro opäť postaví na nohy.
