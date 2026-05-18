Shakira sa môže radovať: Vyhrala daňový spor... Španielska vláda jej musí vrátiť 60 miliónov eur!

MADRID - Španielsky súd nariadil daňovému úradu vrátiť kolumbijskej speváčke Shakire približne 60 miliónov eur. Vyplýva to z rozsudku, na ktorý sa v pondelok odvolala agentúra AFP a ktorý popovú hviezdu oslobodil v prípade daňového sporu. Informuje o tom TASR.
Úrad podľa madridského súdu nedokázal preukázať, že speváčka bola v roku 2011 daňovou poplatníčkou v Španielsku a že tam strávila viac než 183 dní. To je zákonná hranica, od ktorej sú rezidenti povinní platiť v tejto krajine daň z príjmu. V Španielsku sa Shakira podľa súdu zdržiavala 163 dní.
Úrad argumentoval tým, že Shakiru spájal so Španielskom jej vtedajší vzťah s bývalým futbalistom klubu FC Barcelona Gerardom Piquém a že tam sústredila svoje ekonomické záujmy. Oficiálny pobyt však Kolumbijčanka mala až do roku 2015 na Bahamách.
Súd nariadil daňovému úradu, aby vrátil Shakire 55 miliónov eur zaplatených na daniach a pokutách spolu s úrokmi. Španielske ministerstvo financií tak má speváčke vyplatiť celkom približne 60 miliónov eur.
„K žiadnemu podvodu nikdy nedošlo a daňový úrad sám nebol nikdy schopný dokázať opak, jednoducho preto, že to nebola pravda,“ reagovala na rozhodnutie Shakira vo vyhlásení, ktoré poskytli jej právnici.