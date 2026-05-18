Podozrivé miliónové zákazky v ŽSR! Lukratívne kontrakty získavajú tri firmy cez neverejné obstarávania

BRATISLAVA - Podozrivé zadávanie miliónových zákaziek v Železniciach Slovenskej republiky. Firmy TSS Grade, Tempra a Transservis získali väčšinu lukratívnych kontraktov prostredníctvom neverejnej metódy obstarávania.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) čelia podozreniu, že svoje zákazky nielenže neúmerne predražujú, ale aj prihrávajú vyvolenej skupine firiem. Viacero miliónových rekonštrukčných prác realizovaných formou prieskumu trhu bez zverejnenia skončilo v rukách spoločností TSS Grade, Tempra a Transservis. Píše o tom agentúra SITA.
Niektorí konkurenti a odborári upozorňujú, že sa koncentráciou železničných zákaziek generuje neprimeraný zisk a prichádza k obohacovaniu na úkor všetkých občanov. Výber neverejnej metódy obstarávania obhajujú železnice tým, že oslovujú zo svojej databázy vysoko kvalifikované a odborne spôsobilé spoločnosti.
Najvyšší kontrolný úrad SR v ŽSR chystá ďalšiu kontrolu. Protimonopolný úrad SR zase vyzýva na podanie kvalifikovaných podnetov, o prípadnej razii z titulu úradnej moci z taktických dôvodov nehovorí.
Vyvolené firmy
Viacero veľkých zákaziek ŽSR za viac ako 55 miliónov eur realizovaných formou neverejného prieskumu trhu skončilo v rukách spoločností TSS Grade, Tempra alebo Transservis. Išlo o viacero rámcových zmlúv alebo zmlúv o dielo z rokov 2023 až 2025, čiže z obdobia štvrtej vlády premiéra Roberta Fica.
Spoločnostiam sa napríklad podarilo uspieť pri opravných prácach na železničnom spodku vo vybraných úsekoch za 5 miliónov eur, pri jednoduchej reprodukcii koľají a výhybiek v železničnej stanici Palárikovo za 5,04 milióna eur, či súvislej výmene koľajníc na trase Margecany a Krompachy za 4,64 milióna eur.
Spomínané firmy uspeli aj v rekonštrukcii koľají a výhybiek v bratislavskom Novom meste a v bratislavskej nákladnej stanici za 4,79 milióna eur, pri zvýšení traťovej rýchlosti na koľajach medzi Tvrdošovcami a Palárikovom za 4,27 milióna eur a pri jednoduchej reprodukcii koľají a výhybiek v Tvrdošovciach za 4,53 milióna eur. ŽSR tiež uvedeným firmám zverili aj strojné brúsenia koľajníc za 7,5 milióna eur.
V rozmedzí od 1,37 milióna eur po 4,23 milióna eur uspeli spomínané firmy aj pri jednoduchej reprodukcii výhybiek v stanici Nové Zámky, pri opravách na staveniskách regionálnych a koridorových tratiach, pri zriadení železničnej zástavky Martin – Fatra, pri oprave a údržbe priecestí, pri výmene výhybiek v stanici Štrba, pri rekonštrukcii koľají v úseku Liptovská Teplá a Ružomberok a pri jednoduchej reprodukcii výhybiek v staniciach Liptovský Hrádok a Lučenec. Pod pol miliónom eur bola hodnota úspešných zákaziek pri jednoduchej reprodukcii výhybky v Radvani a komplexnej rekonštrukcii priecestia v Rožkovanoch.
Diskrétne prieskumy
Hovorkyňa železníc Petra Lániková agentúre SITA potvrdila, že ŽSR na základe zmlúv z rokov 2023 až 2025 realizovali viacero obstarávaní v stavebných prácach, opravách, údržbách a rekonštrukciách v oblasti železničného zvršku a trakcií formou prieskumu trhu bez zverejnenia.
„Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v rokoch 2024 a 2025 nerealizovali podlimitné zákazky podľa §7 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ŽSR v rámci procesov verejného obstarávania postupujú podľa §9 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v zmysle Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie z 18. decembra 2025, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov. V rokoch 2024 a 2025 preto ŽSR nerealizovali žiadne podlimitné zákazky v stavebných prácach, opravách, údržbách a rekonštrukciách v oblasti železničného zvršku a trakcií,“ uviedla Petra Lániková, hovorkyňa ŽSR.
Lániková upozornila, že predmetné zákazky nie je možné dohľadať v úradnom vestníku ani na internetovej doméne spoločnosti. Zaujímavosťou však je, že pri 17 zákazkách formou prieskumu trhu bez zverejnenia vždy ponuku predložila spoločnosť TSS Grade. Firma pritom 11 krát uspela sama a jedenkrát spolu so spoločnosťami Skanska SK a Tempra. Štyri zákazky skončili v spoločnosti Tempra a jedna v spoločnosti Transservis.
Zvolenú metódu obstarania obhajujú železnice odbornosťou. „Predmetné zákazky boli realizované postupom prieskumu trhu v súlade s konkrétnymi ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a ŽSR oslovujú prioritne vysokokvalifikované a odborne spôsobilé hospodárske subjekty, evidované vo svojej databáze overených dodávateľov v oblastiach realizácie stavebných prác a modernizácie v oblasti železničnej infraštruktúry,“ uviedla Lániková.
Spoločnosť TSS Grade na zaslané otázky od SITY neodpovedala. Nie je tak známe, čomu firma pripisuje vysokú mieru svojej úspešnosti pri prieskumoch trhu bez zverejnenia pri zákazkách ŽSR.
Kontrola NKÚ
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) má situáciu na železniciach pod drobnohľadom, problematike železničnej infraštruktúry sa venuje dlhodobo. „V minulom roku realizoval na Železniciach Slovenskej republiky kontrolu zameranú na implementáciu vybraných investičných projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR,“ konkretizovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.
Na problém možnej predraženosti zákaziek, na ktoré nedávno upozornili niektorí dodávatelia a odborári, zareaguje NKÚ ďalšou kontrolou. „Aktuálne NKÚ spúšťa kontrolnú akciu zameranú na obnovu a rozvoj železničnej infraštruktúry na Slovensku,“ dodala Daniela Bolech Dobáková.
Koncentrácia zákaziek?
Železniciam hrozí, že sa dostanú aj do hľadáčika Protimonopolného úradu (PMÚ). Verejné vyjadrenia o koncentrácii železničných zákaziek v rukách úzkej skupiny v zhode konajúcich firiem PMÚ komentovať nechcel. Nevyjadril sa ani, či z úradnej moci chystá v ŽSR prípadnú raziu. Vyzval však na predloženie kvalifikovaných podnetov. „O možných prešetrovaniach neposkytujeme bližšie informácie,“ reagovala pre SITA Lívia Cseresová z PMÚ.
Európska únia, ktorá na Slovensku väčšinu železničných zákaziek financuje na otázky o možnom narušení súťaživého prostredia a medializovaných predraženiach neodpovedala. O tom, že sa na železniciach zákazky predražujú a koncentrujú prakticky v rukách jednej skupiny firiem v minulosti otvorene informoval konateľ spoločnosti IBV Group Vladimír Čarnecký.
„Dôvod vyššie uvedeného postupu je zrejmý, umožniť získanie neprimeraného zisku pre vybraný a stále sa opakujúci okruh subjektov (TSS Grade, a.s., Tempra, s.r.o., Compel Rail, a.s., THK Elektro s.r.o., Elektrifikace Železnic, a.s. Praha,…) pričom odôvodnene tvrdíme, že týmto spôsobom sa konkrétne osoby neoprávnene obohacujú na úkor nás všetkých, keď ŽSR z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov len problematicky napĺňajú svoje úlohy vo verejnom záujme,“ povedal Čarnecký.
Riziková metóda
Verejné obstarávanie formou prieskumu trhu bez zverejnenia sa vo všeobecnosti považuje z hľadiska transparentnosti a možného konfliktu záujmov za rizikové. Pri takejto forme obstarávania totiž hrozí, že obstarávateľ osloví len známych dodávateľov, vylúči konkurenciu a sťaží kontrolu procesu. Ďalším rizikom prieskumu trhu bez zverejnenia môže byť umelé zníženie predpokladanej hodnoty zákazky pod limit a tým vyhýbanie sa prísnejším postupom.
V prípade, že nepríde k riadnemu zdokumentovaniu prieskumu trhu, tak kontrolné orgány môžu kvalifikovať takéto výdavky ako nehospodárne. Potenciálnym rizikom je aj použitie len jedného zdroja bez skutočného oslovenia firiem, čo môže viesť k nereálnym cenám. Najvyšším rizikom však môže byť snaha obstarávateľov vyhnúť sa nadlimitnému postupu, kedy prichádza k deleniu veľkej zákazky na viacero menších prieskumov trhu.