Matovič prezradil plány po voľbách: Pomôžeme Šimečkovej partii, ale budeme im pozerať na prsty!

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR a líder opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič považuje predloženie návrhov na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie referendom zo strany koalície za podlé. Pripomína, že takýto návrh malo v parlamente v tomto volebnom období aj Hnutie Slovensko, no koaličné strany ho nepodporili. Myslí si, že koalícia si chce teraz touto zmenou vytvoriť cestu na opätovný návrat k moci po ďalších parlamentných voľbách. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii TA3 V politike.
„Zrazu zistili, že tak rozkradli republiku, nič z predvolebných sľubov nesplnili, že vlastne voľby zrejme prehrajú a chcú si nachystať cestičku, aby sa dostali znova k moci. My určite mafii nebudeme asistovať pri tom, aby sa mohla dostať k moci,“ vyhlásil Matovič.
Europoslanec a predseda mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík je za to, aby sa zaviedla možnosť skrátiť volebné obdobie referendom. V tejto súvislosti hovoril aj o potrebe zmeny kvóra potrebného na platnosť výsledkov referenda. „Päťdesiatpercentné kvórum sa ukazuje byť ako vysoko neefektívne,“ komentoval.
Vyjadrili sa aj k júlovému referendu
Politici sa vyjadrili aj k júlovému referendu, ktoré petíciou iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Prezident SR Peter Pellegrini podľa Matoviča „plným právom vyškrtol“ otázku o požiadavke skrátiť volebné obdobie. „My sme od začiatku Demokratom hovorili, že pozor, tá otázka o predčasných voľbách je protiústavná,“ podotkol.
Uhrík považuje toto referendum za vyhodené peniaze. Dve otázky o zrušení tzv. doživotnej renty a obnove Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) nie sú podľa neho hodné celonárodného referenda. Matovič sa zase pýtal iniciátorov referenda, či by naozaj chceli, aby NAKA a ÚŠP zriaďovala súčasná koalícia. „Vieme, ako by to dopadlo, boli by to organizácie na ochranu mafie a nie na ochranu obetí mafie,“ povedal.
Diskutovalo sa aj o spoluprácach po ďalších voľbách
Debata bola tiež o balíku prorastových opatrení, o ktorých má vláda budúci týždeň rokovať. Matovič je na ne zvedavý. Obáva sa však, že to nebude „stáť za to“. Uhrík povedal, že ich nevie ohodnotiť, keďže ešte nie sú známe. Volal však po ekonomickej stabilite a zrušení transakčnej dane. Vláda podľa neho tým, že musí prorastové opatrenia pripravovať, potvrdzuje, že zbabrala konsolidáciu verejných financií.
Diskutovalo sa aj o spoluprácach po ďalších voľbách do NR SR. Matovič opätovne odmietol spoluprácu so súčasnými vládnymi stranami. „Keď pomôžeme, tak pomôžeme Šimečkovej partii a spol., ale budeme im pozerať na prsty,“ okomentoval. Uhrík deklaroval ochotu rokovať s každou „príčetnou“ koaličnou alebo opozičnou stranou. „S výnimkou progresívcov,“ doplnil. Uhrík zároveň odmietol obvinenia z extrémizmu na adresu hnutia Republika. „My robíme slušnú, vlasteneckú politiku,“ povedal.