VIDEO Horor pri večeri: Jovinečko s Deny zjedli mäso... Keď si všimli toto, prevrátil sa im žalúdok!

BRATISLAVA - To, čo malo byť obyčajnou večerou, sa zmenilo na poriadne nechutný zážitok. Influencer Filip Jovanovič ostal spolu so svojou partnerkou Deny Stulíkovou v absolútnom šoku po tom, čo v mäse, ktoré si doma pripravili, objavili nežiadúcich hostí.
Dvojica si večer doma pochutnávala na kuracom mäse, ktoré si pripravili na panvici. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa malo stať niečo zvláštne. Až do momentu, keď si Filip všimol na mäse niečo podozrivé. „My sme dopapali večeru a schuti sme si dávali toto kuracie mäsíčko, ktoré sme si pripravili a potom sa pozrem, že čo toto tu máme? hm... Dnes som ich kúpil,“ povedal influencer vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
Následne priblížil záber na panvicu a medzi kúskami mäsa boli viditeľné malé červíky. Pri pohľade na ne ostala znechutená aj Deny Stulíková. „Nekupujeme naložené mäso, žiadne, ale dnes Filip kúpil a ja sa pozerám, že čo to je? To vyzerá ako červíky a ono to sú červíky,“ povedala vo videu. Situácia bola o to nepríjemnejšia, že obaja mäso pred objavením červov normálne jedli. „Ona si dala dva kusy, ja som zjedol asi pol kila toho mäsa,“ doplnil Filip Jovanovič. Topky.sk oslovili aj obchodný reťazec, v ktorom si mal influencer mäso zakúpiť. Ten uviedol, že celú situáciu aktuálne preveruje.
„Bezpečnosť a kvalita potravín sú pre nás absolútnou prioritou a všetky produkty v našej sieti podliehajú prísnym hygienickým a kontrolným postupom,“ reagoval Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko. Zároveň však upozornil, že s influencerom zatiaľ nebola spoločnosť v kontakte. „Keďže osoba, ktorá zverejnila príspevok na sociálnej sieti, s nami zatiaľ nekomunikovala a nemáme k dispozícii konkrétny produkt ani okolnosti prípadu, nevieme v tejto chvíli overiť jeho pôvod ani okolnosti vzniku problému,“ uviedol.
Podľa BILLY už prebieha interné preverovanie celej situácie. Reťazec zároveň pripustil, že pri produktoch živočíšneho pôvodu môže vo výnimočných prípadoch dôjsť k znehodnoteniu, ktoré nie je vždy možné pri bežnej kontrole na predajni odhaliť. „ Aj preto kladieme maximálny dôraz na pravidelné kontroly a spoluprácu s overenými dodávateľmi.Vzniknutá situácia nás mrzí. Zákazníkov ubezpečujeme, že robíme všetky potrebné kroky na jej dôkladné prešetrenie,“ dodal hovorca.
Zostáva tak otázkou, ako sa mohli červíky v mäse objaviť a či išlo o pochybenie pri skladovaní alebo distribúcii. Jedno je však isté — na túto večeru Jovinečko s partnerkou len tak nezabudnú.
