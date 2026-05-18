Dodávky ruskej ropy do Indie neprestanú: Dillí odmieta brať ohľad na sankcie zo strany USA

NAÍ DILLÍ - Dodávky ruskej ropy do Indie pokračujú a budú pokračovať bez ohľadu na rozhodnutia USA o zavedení alebo nezavedení výnimiek z režimu protiruských sankcií. Vyhlásila to v pondelok na tlačovej konferencii predstaviteľka indického ministerstva ropy a plynu Sudžata Šarmaová. Informujú o tom agentúry TASS a DPA.
Indické spoločnosti nakupujú ruskú ropu na základe svojich obchodných záujmov a „ani výnimka zo sankcií ani jej absencia neovplyvní naše dodávky. Na to bolo vynaložené všetko úsilie,“ dodala Šarmaová, pričom zdôraznila, že India netrpí nedostatkom ropy a má zarezervované dostatočné množstvo suroviny.
V apríli vydalo americké ministerstvo financií výnimku, ktorou povolilo dodávky a predaj ropy a ropných produktov ruského pôvodu naložených na lode k 17. aprílu. Krok má podľa Washingtonu pomôcť Indii zmierniť tlak spôsobený pokusom Iránu získať globálnu energetickú prevahu. V nedeľu (17. 5.) platnosť tejto výnimky vypršala. India dováža viac ako 85 % ropy, ktorú potrebuje pre svoju spotrebu.