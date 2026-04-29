MEGAzásah Finančnej správy: VIDEO z akcie TIMER, miliónové škody! 20 ľudí skončilo vo väzbe

ILAVA - Ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy pri rozsiahlej akcii TIMER odhalili a zlikvidovali kompletnú nelegálnu továreň na cigarety, ktorú prevádzkovala organizovaná skupina v okresoch Ilava a Bánovce nad Bebravou. Nelegálna výroba bez kontrolných známok spôsobila štátu škodu presahujúcu 2,1 milióna eur a do zásahu sa zapojili aj ozbrojené jednotky colníkov a Policajného zboru.
Dve prepojené lokality
Akcia s krycím názvom TIMER prebiehala v dňoch 23. až 27. apríla 2026 v okresoch Ilava a Bánovce nad Bebravou. Vyšetrovatelia Kriminálneho úrad Finančnej správy (KUFS) odhalili dve prepojené lokality. Jedna slúžila ako sklad komponentov, druhá – bývalé družstvo – bola plnohodnotnou nelegálnou fabrikou na cigarety. Priestory boli profesionálne upravené. Boli odhlučnené, vybavené únikovou trasou a dokonca aj provizórnym ubytovaním pre približne 20 pracovníkov.
"Pri zásahu boli zaistené viac ako 11,2 tony tabaku, 23 464 kusov spotrebiteľských balení cigariet značky GLAMOUR, 214 700 kusov voľných cigariet, kompletná technológia na spracovanie tabaku, výrobu aj balenie cigariet, rušičky signálu, fotopasce a dopravné prostriedky," priblížila Finančná správa.
Uviedla, že hodnota zaistených zariadení a majetku sa odhaduje na približne 600-tisíc eur. "Nelegálnou činnosťou vznikla Slovenskej republike predbežná odhadovaná škoda na spotrebnej dani vo výške 2 191 718,86 eur, pričom táto suma ešte nemusí byť konečná," dodala.
Všetci skončili vo väzbe
Počas akcie bolo zadržaných 20 osôb, pričom všetkým bolo vznesené obvinenie a sú stíhané väzobne. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.
"Realizácia prípadu TIMER je dôkazom, že finančná správa aktívne bojuje proti nelegálnej výrobe a distribúcii tabakových výrobkov. Takéto aktivity spôsobujú štátu obrovské daňové úniky a zároveň ohrozujú zdravie spotrebiteľov," uviedol hovorca FS Daniel Kováč. Dodal, že v podobných cielených operáciách bude pokračovať aj naďalej. Na realizácii sa podieľali aj ozbrojení príslušníci Colného úradu z Bratislavy, Trenčína a príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky.