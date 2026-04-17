Masívny zásah finančnej správy pri Levoči: Zaistili tony nelegálneho tabaku a škodu za viac než milión!

LEVOČA - Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili pri akcii s krycím názvom Melasa viac ako šesť ton materiálu určeného na výrobu tabaku do vodných fajok a ďalšiu neznámu látku. Predbežná škoda na spotrebnej dani presahuje jeden milión eur. Ako informoval hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč, akcia sa uskutočnila 14. apríla v katastri mesta Levoča.
Pri prehliadke nebytových priestorov a pozemkov v priemyselnom areáli zaistili 13 paliet vedier s materiálom na výrobu tabaku do vodných fajok, 6126,818 kilogramu látky určenej na výrobu tabaku do vodných fajok a 1163,786 kilogramu neznámej sypkej látky.
„Podľa zistení finančnej správy boli tieto výrobky neoprávnene prechovávané bez povolenia správcu dane a bez platnej slovenskej kontrolnej známky, čím došlo k porušeniu predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru,“ uviedol hovorca s tým, že predbežná škoda spôsobená na spotrebnej dani bola vyčíslená na 1.084.446,78 eura. V súvislosti s prípadom začali trestné stíhanie a v prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.