Kriminálny úrad finančnej správy pomohol v Poľsku: Odhalili nelegálnu výrobu cigariet

BRATISLAVA - Slovenský Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) sa podieľal na medzinárodnej operácii v Poľsku, ktorá odhalila organizovanú skupinu zapojenú do nelegálnej výroby cigariet. Zásah viedol k zaisteniu približne 16,5 tony tabaku a technického vybavenia, pričom spôsobená škoda presahuje 1,3 milióna eur. Informoval o tom v pondelok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Zaistený tovar
„Zásah sa uskutočnil v polovici apríla 2026 na území Poľska. Medzi zaistenými položkami bolo približne 16,5 tony rezaného tabaku, profesionálny stroj na jeho spracovanie, komponenty určené na výrobu cigariet, ako aj falšované farmaceutické výrobky. Ich presný účel je v súčasnosti predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ priblížil s tým, že počas operácie bol zadržaný jeden člen organizovanej skupiny.
Daňové úniky a miliónové škody
Podľa doterajších zistení vyšetrovateľov sa skupina zaoberala výrobou tabakových výrobkov bez požadovaných poľských kontrolných známok, čím dochádzalo k daňovým únikom na spotrebnej dani a vzniku značných škôd na verejných financiách. „Odhadovaná škoda dosahuje približne 5,5 milióna poľských zlotých, čo predstavuje takmer 1,3 milióna eur. Procesné úkony v prípade naďalej prebiehajú a poľské orgány nevylučujú ďalšie zadržania,“ doplnil Kováč.
Zdôraznil, že FS dlhodobo spolupracuje so zahraničnými partnermi pri odhaľovaní cezhraničnej trestnej činnosti. Ešte minulý týždeň informoval o podobnej akcii v Rakúsku, kde sa podarilo odhaliť nelegálnu výrobňu cigariet s produkciou pre európsky čierny trh. Daňový únik z ôsmich miliónov zaistených cigariet by predstavoval približne 1,5 milióna eur. Do akcie, realizovanej s podporou Europolu, bol zapojený aj KÚFS spolu s rakúskymi a poľskými partnermi.