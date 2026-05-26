Chcela mať pamiatku, no doplatila na to: Colníci našli u Francúzky asi 40 kilogramov piesku i mušle

CAGLIARI - U francúzskej turistky odchádzajúcej zo Sardínie bolo objavených približne 40 kilogramov piesku, kamienkov a mušlí. Zatiaľ čo nález bude v najbližších dňoch vrátený na pláž, 69-ročnej žene hrozí pokuta od 500 do 3000 eur, napísala s odvolaním sa na talianske colné úrady agentúra APA. Odnášanie piesku, kamienkov a mušlí z pláží zakazuje zákon z roku 2017.
Colníci to objavili pri kontrole v prístave Porto Torres na severe Sardínie po tom, čo sa turistka po dovolenke chystala nastúpiť na trajekt smerujúci do juhofrancúzskeho Toulonu. Jemný piesok a biele kamienky pochádzali podľa vyšetrovateľov z pláže Le Saline pri Stintine na severozápadnom cípe ostrova.
Krádeže piesku a kamienkov, najmä zo strany turistov, sú na Sardínii veľkým problémom. Mušle aj piesok si návštevníci odnášajú ako suveníry, čím podľa agentúry poškodzujú životné prostredie. Vysoké pokuty tomu preto majú zabrániť. "Hoci sa odnášanie piesku z pláží môže zdať neškodné, pre krehký pobrežný ekosystém ostrova je smrteľné," zdôraznili úrady, ktoré v lete na najznámejších plážach sprísňujú kontroly.