AKTUÁLNE Veľká policajná akcia CESTY: Predbežne vyčíslená škoda presahuje 1 milión eur!

BRATISLAVA - Príslušníci protikorupčnej jednotky ÚBOK P PZ realizujú na strednom Slovensku od skorých ranných hodín policajnú akciu s krycím názvom „CESTY“ pre podozrenie zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti v súvislosti s finančnými prostriedkami Európskej únie.
O akcii informuje polícia. "V rámci trestného konania vykonávajú zaistenie dôkazov a nevyhnutné procesné úkony, na ktoré budú nadväzovať ďalšie zákonné postupy voči konkrétnym osobám a subjektom," uviedli.
Predbežne vyčíslená škoda presahuje 1 milión eur. Bližšie informácie poskytnú hneď, ako to procesná situácia umožní.
