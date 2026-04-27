Šachový majster aj fitneska! Minister zverejnil šokujúce prípady zneužívania dôchodkov: Štát ide robiť čistky

BRATISLAVA - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš spolu s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne Michalom Tariškom na pondelkovej tlačovej konferencii predstavili výsledky kontrol falošných PN aj invalidných dôchodkov. Podľa ministra ide o zásadný posun v boji proti zneužívaniu sociálneho systému, ktorý už prináša výrazné finančné úspory. Minister zároveň zdôraznil, že cieľom nie je zasahovať do nárokov ľudí, ktorí invaliditu majú oprávnene.
Sociálna poisťovňa eviduje za prvé tri mesiace tohto roka výrazný pokles práceneschopností. V porovnaní s rokom 2025 ide o pokles o 17-tisíc PN mesačne, v porovnaní s rokom 2024 dokonca o 24-tisíc mesačne. „Keď si porovnáme prvý štvrťrok roka 2026 s prvým štvrťrokom roku 2024, teda obdobie pred a po zavedení našich legislatívnych opatrení, tak rozdiel je ešte vyšší. Môžete vidieť jednotlivé prvé tri mesiace, ale hlavne kľúčový je celkový údaj, že keď porovnáme rok 2026 a 2024, teda prvý štvrťrok, tak sme takto znížili PN o 27.000 mesačne v priemere mesačne,“ uviedol Tomáš.
Podiel PN klesol zo 4,06 % v roku 2024 na 3,73 % v roku 2025 a v tomto roku dosiahol už len 3,2 %. Podľa ministra ide o najnižšiu PN za posledných 25 rokov.
Pokles počtu práceneschopností priniesol vlani podľa ministra pozitívny vplyv na verejné financie spolu vo výške 140 miliónov eur. V porovnaní prvých troch mesiacov tohto roka a roka 2024 vychádza prínos do štátneho rozpočtu podľa Tomáša 80 miliónov eur a predpoklad na celý rok 2026 je 300 miliónov eur. „Toto je kľúčový výsledok, že týchto 300 miliónov eur nezostane podvodníkom a špekulantom s fiktívnymi PN, ale Sociálna poisťovňa bude môcť použiť tieto peniaze pre ľudí, ktorí ich reálne potrebujú,“ dodal minister.
Fiktívni invalidní dôchodcovia, ktorí šokovali ministra
Efektívny boj proti fiktívnym PN prispel v roku 2025 k výsledkom aj v oblasti invalidného poistenia, informovala Sociálna poisťovňa. Úspory výdavkov fondu invalidného poistenia predstavujú sumu 55,3 mil. eur. „Bojujeme iba proti reálne falošným invalidom. Tí riadni invalidi, ktorí majú nárok na invalidné dôchodky, sa ničoho nemusia báť,“ povedal Tomáš. Podľa neho ide o ochranu systému a peňazí, ktoré majú smerovať k ľuďom, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
Tomáš predstavil médiám štyri konkrétne prípady, ktoré podľa neho ukazujú, ako ďaleko dokážu niektorí ľudia zájsť pri zneužívaní sociálneho systému.
Odsúdený multipodvodník s mentálnou retardáciou
Minister uviedol prípad muža, ktorý mal od mladosti priznanú invaliditu pre „závažnú mentálnu retardáciu“. Napriek tomu dokázal telefonicky okrádať seniorov o tisíce eur.
„Tento človek dokázal sofistikovane oberať telefonátmi seniorov o tisíce eur. A pritom mal invalidný dôchodok pre mentálnu retardáciu. Samozrejme, okamžite sme zakročili a už invalidný dôchodok nepoberá,“ povedal Tomáš.
Fitnesska, ktorá poberala PN aj invalidný dôchodok
Ďalší prípad sa týkal ženy, ktorá poberala invalidný dôchodok aj PN-ku pre údajné akútne problémy s chrbticou. V tom istom období sa však zúčastňovala fitness súťaží.
„Táto fitnesska, chudiatko invalidné, sa zúčastňovala na fitness súťažiach v čase poberania dávok,“ uviedol minister ironicky. Sociálna poisťovňa zistila neoprávnené poberanie invalidného dôchodku a zastavila výplaty oboch dávok. Následne jej bolo odňaté poberanie invalidného dôchodku.
Pracant s 80 % invaliditou, no pracoval u dvoch zamestnávateľov
Muž s priznanou 80-percentnou invaliditou a diagnózou mentálnej retardácie mal byť podľa posudkov nesamostatný a neschopný pracovať. Napriek tomu bol v rokoch 2022 – 2023 riadne zamestnaný u dvoch rôznych zamestnávateľov.
„Nešlo o chránené dielne ani podobné pracoviská. Okamžite sme zasiahli a invaliditu ukončili,“ doplnil Tomáš. Tu bola nariadená mimoriadna kontrolná lekárska prehliadka.
Šachový majster“ – 80 % invalidita, no vyhrával turnaje
Posledný prípad minister označil za svoj „najobľúbenejší“. Muž s diagnózou mentálnej retardácie z detstva a 80-percentnou invaliditou sa pravidelne zúčastňoval šachových turnajov – a dokonca vyhrával.
„Tento človek bol schopný nielen zúčastňovať sa turnajov, ale aj vyhrávať. A pritom mal priznanú 80 % invaliditu,“ povedal Tomáš. V tomto prípade nastalo "oduznanie invalidity, ktorá nikdy nezvnikla" a zastavenie výplaty dávok.
700 podozrivých invalidít, prvé výsledky už šetria milióny
Sociálna poisťovňa podľa ministra aktuálne preveruje približne 700 podozrivých prípadov. Zatiaľ ukončila 35 z nich. „Len na 35 invaliditách štát šetrí 2,7 milióna eur. Predstavte si, aká môže byť úspora, keď preveríme všetky,“ uviedol Tomáš.
Tomáš na záver zdôraznil, že rezort bude pokračovať v kontrole nielen invalidných dôchodkov, ale aj ďalších dávok, ktoré môžu byť zneužívané. „Musíme urobiť poriadok v sociálnom systéme. Len spravodlivý systém je aj reálne sociálny,“ dodal.