Miera nezamestnanosti v marci podľa Erika Tomáša klesla, PDU dosiahol 4,03 %

BRATISLAVA - Nezamestnanosť na Slovensku v marci 2026 klesla vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Prešovskom a Žilinskom. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) v marci klesol druhý mesiac po sebe a ustálil sa na 4,03 %. V pondelok to na tlačovej konferencii oznámil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).
Oproti januáru bolo v marci na úrade práce o 14.136 ľudí menej. „Takmer 80 % z týchto ľudí sa opäť umiestnilo na pracovnom trhu,“ zdôraznil Tomáš. Klesol aj počet nezamestnaných v rizikových vekových kategóriách, a to do 29 rokov a nad 50 rokov. Nezamestnanosť klesla v 73 okresoch a nezamestnanosť nad 10 % má už len okres Rimavská Sobota.
Na Slovensku bolo v marci 140.000 voľných pracovných miest, čo je podľa ministra nový historicky najvyšší počet. Najviac je ich v odvetviach administratívy a podporných služieb (28.000), priemyselnej výroby (25.000) a v oblasti dopravy a skladovania (22.000). Najžiadanejšou profesiou je operátor a montér strojov a zariadení. Minister zároveň informoval, že na Slovensku pracuje 150.000 cudzincov, z toho dve tretiny z tretích krajín.
Pokles nezamestnanosti má pokračovať
V prvom štvrťroku 2026 bolo podľa Tomáša nahlásených 23 hromadných prepúšťaní, minulý rok ich bolo za rovnaké obdobie 19. Zároveň pripomenul, že hromadné prepúšťania sa nemusia vždy uskutočniť tak, ako boli nahlásené. „Za prvý štvrťrok minulého roka bolo reálne prepustených 1125 ľudí, v tomto roku za rovnaké obdobie 85. V minulom roku bolo takto nahlásených, teda ohrozených pracovných miest 6400 a napokon bolo prepustených 2900 ľudí,“ spresnil.
Inštitút sociálnej politiky (ISP) predpovedá, že pokles nezamestnanosti bude pokračovať. „Pri zachovaní typických sezónnych dynamík možno v nasledujúcich mesiacoch očakávať pokračovanie poklesu nezamestnanosti, najmä v apríli a máji, keď sezónne faktory dosahujú svoje maximum,“ uviedol ISP. Analytici však upozornili, že na budúci vývoj trhu práce môžu mať negatívny vplyv aktuálne globálne faktory.
Prácu namiesto dávky zvolilo 2775 ľudí, tisíc o dávku prišlo
V rámci iniciatívy Práca namiesto dávok sa zamestnalo 2775 ľudí. Tisíc ľudí už o dávku v hmotnej núdzi prišlo alebo im bola krátená, pretože odmietli vhodnú ponuku od úradu práce, v ďalších 1300 prípadoch sa začalo správne konanie, v ktorom sa rozhodne o odobratí, krátení alebo zachovaní dávky. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Minister priblížil, že 17.000 ľudí vytypovaných v rámci iniciatívy bolo odmietnutých samotnými zamestnávateľmi. „Konštatovali, že sú to ľudia, ktorí sú neprispôsobiví, respektíve nebudú schopní pravidelne pracovať,“ uviedol. Rezort práce na to reagoval dvoma opatreniami aktívnej politiky trhu práce financovanými z eurofondov, ktoré začali fungovať 1. apríla.
Prvým opatrením je mentorované zapracovanie. „My dáme na určitú dobu zamestnávateľovi príspevok na zamestnanca a zároveň zaplatíme aj mentora, ktorý pomáha tomu človeku sa zapracovať v danom zamestnaní,“ vysvetlil Tomáš. Druhým je práca na skúšku, v rámci ktorej dostane zamestnanec počas troch mesiacov príspevok vo výške životného minima a zamestnávateľ paušál na úhradu pracovných pomôcok. Iniciatíva známa pod názvom Práca namiesto dávok funguje od 1. septembra 2025. Princípom je, že pokiaľ človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku od úradu práce, je mu krátená alebo prichádza o dávku v hmotnej núdzi.