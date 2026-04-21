PS kritizuje návrh vlády: Odoberanie dávok podľa nich trestá deti za chudobu

BRATISLAVA - Vláda trestá deti za chudobu, odoberanie dávok problém záškoláctva nerieši. V skutočnosti ide o nebezpečný a nespravodlivý krok, ktorý trestá najzraniteľnejšie rodiny a môže ešte viac prehĺbiť chudobu na Slovensku. Uviedla to poslankyňa za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Ingrid Kosová v reakcii na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré spustilo prípravu zmien zákonov k iniciatíve Bez školy nebudú dávky.
„Návrh s názvom Bez školy nebudú dávky je postavený na jednoduchom, ale chybnom predpoklade - že problém záškoláctva je primárne otázkou nezodpovednosti rodičov. Realita je však oveľa zložitejšia. Často ide o dôsledok chudoby, zlých životných podmienok, nedostupnosti škôlok, segregácie či nedostatočnej podpory zo strany štátu. Odoberanie príspevkov tieto problémy nerieši. Naopak, zhoršuje ich,” povedala Kosová.
„Ak vezmete peniaze rodine, ktorá už teraz žije na hrane, netrestáte rodiča. Trestáte dieťa. A to je v priamom rozpore s tým, čo dnes vláda deklaruje,“ vyhlásila. Vláda sa podľa Kosovej snaží prekryť jednoduchú realitu peknými slovami o ochrane detí. „Keď vezmete peniaze chudobnej rodine, netrestáte len rodiča - najviac trestáte dieťa. Hovoriť, že ‚nikto nepríde ani o jeden cent‘, je jednoducho zavádzanie. Táto vláda plánuje brať peniaze tým najviac zraniteľným. A robí to vedome,” dodala Kosová.
Podľa nej štát volí represívny prístup
Za prioritné opatrenia Kosová označila investície do dostupného a kvalitného vzdelávania od predškolskej úrovne, podporu učiteľov, systematickú prácu s rodinami v teréne, odstránenie segregácie v školstve či výraznejšiu podporu škôl v náročných regiónoch. Poslankyňa považuje za obzvlášť znepokojujúce, že hoci je návrh formulovaný ako etnicky neutrálny, jeho praktické dosahy budú s vysokou pravdepodobnosťou neprimerane zasahovať konkrétnu etnickú skupinu, najmä deti z marginalizovaných rómskych komunít. Namiesto systematickej podpory tak podľa nej štát volí represívny prístup, ktorý tieto komunity ešte viac vytláča na okraj.
„Toto riešenie prenáša zodpovednosť výlučne na rodiny bez toho, aby sa zaoberalo systémovými zlyhaniami štátu. Vyzývam vládu, aby prestala trestať chudobu a začala riešiť jej príčiny,” uzavrela Kosová.
MPSVR spustilo prípravu zmien zákonov k iniciatíve Bez školy nebudú dávky. Nová legislatíva by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027. V utorok to šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD) oznámil na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomášom Druckerom (Hlas-SD) a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom. Kľúčovou zmenou bude podľa ministra práce rozšírenie už existujúceho mechanizmu tzv. osobitného príjemcu. Ak dieťa nebude riadne navštevovať školu, prídavok najskôr prejde na osobitného príjemcu, spravidla obec. Po tomto období však rodinám hrozí úplné odobratie príspevku.