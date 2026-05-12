Revolúcia v autobusoch! Rezort dopravy pripravil novinku, ktorá má spôsobiť revolúciu v regionálnom cestovaní

BRATISLAVA – Ministerstvo dopravy SR pripravuje rozsiahlu novelu zákona o verejnej osobnej doprave. Hlavným cieľom je zefektívniť cestovanie najmä v regiónoch s nízkym dopytom, kde dnes autobusy často vozia len „vzduch“. Novinka, známa ako dopytová doprava, by mohla začať platiť už od novembra tohto roka.
Podľa predkladacej správy k návrhu zákona súčasná legislatíva dopytovú dopravu síce umožňuje, ale chýba jej jasný právny rámec. Novela preto prináša presné pravidlá pre tento moderný model mobility, ktorý sa v Európe presadzuje čoraz viac.
Na rozdiel od klasickej pravidelnej dopravy, dopytová doprava nemá pevný cestovný poriadok ani trasu. Tá sa vytvára operatívne na základe vopred prijatých objednávok od cestujúcich. Cieľom je zvýšiť prepravnú ponuku do okrajových častí obcí alebo koncových dedín, kde sa prevádzka štandardných liniek nevypláca. Dopravcovia budú môcť využívať aj menšie vozidlá s kapacitou do 9 osôb.
Kým ministerstvo zdôrazňuje hospodárnosť a ekológiu, kritici poukazujú na možnú izoláciu starších občanov, ktorí nie sú technicky zdatní. Rezort však v dôvodovej správe uvádza, že tieto zmeny reagujú na reálne potreby z praxe a trendy v európskej dopravnej politike.
Koniec chaosu pri výlukách
Okrem dopytovej dopravy zákon prináša aj jasné pravidlá pre náhradnú autobusovú dopravu, ktorá sa využíva pri vlakových výlukách. Doteraz v tejto oblasti vládla právna neistota, najmä v otázke informovania cestujúcich. Po novom bude presne určené, kto a ako musí o náhradných spojoch informovať, a to aj prostredníctvom webov či mobilných aplikácií.
Návrh zákona už prešiel rokovaním Legislatívnej rady vlády a momentálne čaká na schválenie v parlamente. Ak prejde, účinnosť sa navrhuje od 1. novembra 2026.