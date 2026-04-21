Záhada zmiznutých iPhonov SFZ pokračuje: Boli poslané do Ruska? Štát preveruje nelegálny vývoz!

BRATISLAVA – Slovenským futbalom stále otriasa megakauza, pri ktorej lietajú milióny eur a tisíce prémiových mobilov. Slovenský futbalový zväz (SFZ) čelí pokusu o exekúciu v astronomickej hodnote 17 miliónov eur za 17-tisíc iPhonov, ktoré si údajne objednal. Kým šéf zväzu Ján Kováčik hovorí o podvode, vyšetrovatelia pracujú s verziou, že tisíce špičkových smartfónov mohli skončiť v embargovanom Rusku!
Celý škandál sa točí okolo dodávky 17-tisíc kusov iPhonov, za ktoré má zväz zaplatiť takmer 17 miliónov eur. SFZ však tvrdí, že mobily nikdy neprevzal a netuší, na čo by mu také množstvo techniky bolo. Problémom sú však dokumenty – pod zmluvami s firmou Best Press a ručiteľskou dohodou so spoločnosťou Asbis SK figuruje práve podpis prezidenta zväzu Jána Kováčika.
Zväz sa tak mal zaručiť vlastným majetkom za tovar, o ktorom dnes tvrdí, že o ňom nič nevie. Prípad vyvolal politické zemetrasenie a v kampani ho proti Kováčikovi ostro využil aj minister Rudolf Huliak.
Štát preveruje podozrenia
Kde však skončilo 17-tisíc špičkových smartfónov? Podľa zistení denníka SME právnici zväzu podali podnet na preverenie šokujúceho podozrenia. Mobily mali byť nelegálne vyvezené do Ruska, na ktoré sa vzťahuje prísne embargo EÚ.
Podnet na preverenie smeroval najskôr na ministerstvo hospodárstva, ktoré ho následne postúpilo ministerstvu financií. To je v prípade kompetentné konať. „Vec bude riešiť v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní a pravdepodobne aj so spravodajskými službami,“ uviedol právny zástupca SFZ Michal Tomaschek.
Spor rieši aj pochybný rozhodcovský súd
Kauza má pokračovať aj na súde, no situáciu komplikuje spôsob riešenia sporu. V zmluve sa totiž nachádza klauzula, podľa ktorej sa prípad má riešiť mimo bežných súdov – na rozhodcovskom súde.
Ide o Všeobecný rozhodcovský súd SR, ktorý je spojený so združením Tug of War. To oficiálne zastrešovalo šport preťahovania lanom, no podľa zistení fungovalo len formálne. Ministerstvo športu mu už medzičasom zrušilo status národného športového zväzu, čo mu pôvodne umožňovalo prevádzkovať rozhodcovský súd. Ten si však zmenil štatút a funguje ďalej.
Polícia sa k prípadu nevyjadruje, no podľa dostupných informácií preveruje viacero podozrení z trestnej činnosti. Zástupca rozhodcovského súdu napokon uviedol, že konanie o žalobe spoločnosti Asbis bolo v polovici marca zastavené a aktuálne sa na súde nevedie žiadne ďalšie.