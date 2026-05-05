Minister Huliak sa musí ospravedlniť ochranárovi Hletkovi! Ide o výroky voči nemu

BANSKÁ BYSTRICA - Krajský súd v Banskej Bystrici v utorok v celom rozsahu potvrdil rozsudok Okresného súdu Zvolen z júla 2025 v spore s ochranárom Mariánom Hletkom. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) je tak definitívne povinný ospravedlniť sa ochranárovi a bývalému šéfovi Zásahového tímu pre medveďa hnedého Hletkovi za nepravdivé výroky o jeho zodpovednosti za smrť bieloruskej turistky po incidente s medveďom, o Hletkovom korupčnom správaní, o manipulovaní štatistík o počte medveďov a o zneužívaní eurofondov. Informoval Hletkov advokát Michal Kiča.

Priblížil, že odvolací súd rovnako potvrdil aj Huliakovu povinnosť zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy v sume 7500 eur, keďže nepravdivé výroky závažným spôsobom zasiahli do práv na ochranu Hletkovej osobnosti.

Huliak podľa Kičových slov opakovane a systematicky prednášal o odborníkovi na medvede Mariánovi Hletkovi nepravdivé a hrubo urážlivé výroky, ktoré boli široko medializované. „R. Huliak tvrdil, že Marián Hletko je zodpovedný za smrť bieloruskej turistiky, ktorá prišla o život v roku 2024 po incidente s medveďom hnedým, že má na rukách jej krv, že mal byť dohodárom a brať peniaze za nič alebo za protištátnu činnosť, mal sa cez neziskovú organizáciu nacicať na eurofondy a že mal manipulovať a vymazávať štatistiky o počte medveďov,“ interpretoval Kiča. Doplnil, že Huliak v spore trvajúcom od júna 2024 nielenže nedokázal preukázať pravdivosť svojich tvrdení, naopak, žalobca ich pravdivosť dôkazmi vyvrátil. „Žalovaný Rudolf Huliak je povinný podľa rozsudkov súdov doručiť Mariánovi Hletkovi vlastnoručne podpísané písomné ospravedlnenie za tieto výroky a uznať ich nepravdivosť,“ pokračoval Kiča.

Odvolanie Huliaka proti rozsudku Okresného súdu Zvolen

Krajský súd v Banskej Bystrici v utorok podľa advokátových slov vyhodnotil odvolanie Huliaka proti rozsudku Okresného súdu Zvolen ako nedôvodné v celom rozsahu. Stotožnil sa so záverom súdu prvého stupňa, podľa ktorého žalovaný ako politik nebol oprávnený v rámci slobody prejavu prezentovať nepravdivé skutkové tvrdenia, navyše znevažujúcim, hrubým spôsobom podnecujúcim k nevraživosti a k nenávistným prejavom. Takýto spôsob kritiky, i keď slúžiacej na „politický boj“, nemá podľa súdov v demokratickej spoločnosti miesto. Proti rozsudku krajského súdu nie je prípustné odvolanie. Právoplatnosť nadobudne jeho doručením sporovým stranám. Huliak má následne lehotu troch dní na doručenie vlastnoručne podpísaného ospravedlnenia Hletkovi aj zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy v sume 7500 eur.

