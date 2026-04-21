Strana vidieka nikdy neustúpi od boja proti daňovým podvodníkom, vyhlásil Huliak

BRATISLAVA - Strana vidieka nikdy neustúpi od boja proti daňovým podvodníkom, ktorí slovenské rodiny každoročne pripravia o miliardu eur. Informoval o tom predseda strany a minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak v reakcii na správu, že vzdal boj proti daňovým podvodníkom.
„Ozdravný prorastový plán musí ísť ruka v ruke s bojom proti daňovým podvodom. Nie je možné, aby každá slovenská rodina prichádzala kvôli daňovým podvodom o viac ako 600 eur ročne,“ uviedol predseda strany a minister Huliak. Minister tak reagoval na portálu aktuality.sk, podľa ktorého ustúpil v boji proti daňovým podvodníkom.
Samotný návrh novely zákona o DPH vysvetľuje, že si vyžaduje výnimku Európskej únie. Strana vidieka to spomínala aj pri predstavovaní novely s tým, že v minulosti si dočasnú výnimku na plošné zrušenie vratiek DPH vyrokovala Česká republika.
Huliakova strana navrhla zrušenie vratiek DPH v troch oblastiach služieb – reklama, IT, poradenstvo, pretože podľa nej predstavujú najviac rizikové oblasti. Ide podľa nich o prvý krok k úplnému zrušeniu vratiek DPH. „Ak sa osvedčí, navrhneme zrušiť vratky vo všetkých oblastiach, čo prinesie do rozpočtu 900 miliónov až jednu miliardu,“ vysvetlil Huliak.