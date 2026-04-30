Škandál SFZ naberá na obrátkach: Státisíce v hotovosti aj peniaze pre Kováčikovho známeho v bankrote!

BRATISLAVA – Slovenský futbalový zväz (SFZ) čelí jednému z najväčších škandálov vo svojej histórii. Na povrch najnovšie vyplávali šokujúce informácie o tom, ako pravá ruka prezidenta Jána Kováčika vyberala z firemnej karty dcérskej spoločnosti zväzu státisíce eur v hotovosti. Zatiaľ čo zväz bojuje s dlhmi presahujúcimi 20 miliónov eur a zakladá svoj nehnuteľný majetok, časť transakcií časovo súvisí s prevodmi smerujúcimi ku Kováčikovmu dlhoročnému priateľovi, ktorý je v osobnom bankrote.
Na zistenia upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK). Podľa jeho informácií dochádzalo v spoločnosti SFZ Marketing k opakovaným výberom hotovosti z firemnej karty.
Andrea Hlboká, hlavná účtovníčka zväzu a konateľka tejto firmy, mala v roku 2024 uskutočniť 63 výberov z firemnej karty v celkovej hodnote 233 900 eur. V tomto trende pokračovala aj v roku 2025, kedy do septembra vybrala ďalších 105-tisíc eur. Na otázky ohľadom účelu týchto peňazí odmietla odpovedať.
Prevody k mužovi v osobnom bankrote
Zistenia zároveň poukazujú na finančné prevody smerujúce k podnikateľovi Romanovi Antalovi, ktorý od jesene 2024 prechádza osobným bankrotom s dlhmi presahujúcimi 16 miliónov eur. Prezident SFZ Ján Kováčik potvrdil, že Antalovi posielal peniaze, pričom podľa jeho slov išlo o splácanie záväzkov zo súkromných prostriedkov. Uviedol tiež, že prevody v jeho mene realizovala Andrea Hlboká. ICJK upozorňuje, že viaceré z týchto transakcií časovo korešpondujú s výbermi hotovosti z účtov SFZ Marketing. Priame prepojenie medzi týmito operáciami však nebolo preukázané.
Podľa zistení ICJK čelí Ján Kováčik aj vlastným finančným záväzkom. V minulosti boli voči nemu vedené exekučné konania a evidovaný je aj zásah do jeho nehnuteľnosti. Kováčik pritom v minulosti deklaroval, že ovláda investičnú spoločnosť v Hongkongu s majetkom 1,3 miliardy dolárov.
Záhada zmiznutých iPhonov SFZ pokračuje: Boli poslané do Ruska? Štát preveruje nelegálny vývoz!
Na podozrenia upozornili ľudia zo zväzu
Na možné pochybenia vo vnútri SFZ upozornili ešte pred februárovou volebnou konferenciou šéf hospodárskej správy Michal Kalný a finančný riaditeľ Marcel Korínek. Podali podnet pre podozrenie z porušenia povinností pri správe cudzieho majetku a možného podvodu.
Krátko po tom, ako Ján Kováčik obhájil svoj post prezidenta, však obaja vo zväze skončili. Dôvodom mala byť podľa vedenia „nespokojnosť s ich výkonom“. Podnet doteraz nebol uzavretý. Zväzový kontrolór podľa hovorcu uviedol, že preverovanie si vyžaduje detailnú analýzu účtovníctva. Upozornili na to Aktuality.
Finančná situácia zväzu je kritická
Finančná situácia zväzu je kritická aj kvôli ručiteľským zmluvám za viac ako 20 miliónov eur, ktoré mal Kováčik podpísať pre súkromnú firmu. Keďže zväz tieto pohľadávky popiera, spory pokračujú na súdoch a prípad preveruje Úrad boja proti organizovanej kriminalite.
Kvôli stabilizácii financovania musel SFZ v apríli 2026 založiť v prospech banky svoj nehnuteľný majetok vrátane sídla v Bratislave a tréningových centier v Senci a Poprade. Bývalý spolupracovník zväzu Peter Sepeši upozorňuje, že takýto krok môže v prípade úpadku zväzu znevýhodniť ostatných veriteľov, ktorým zväz už teraz dlhuje milióny eur za bežnú prevádzku.