Elon Musk bude mať viac peňazí ako top miliardári dokopy: Zatieni Bezosa aj zakladateľov Google

NEW YORK - Americký podnikateľ Elon Musk smeruje k tomu, že sa stane prvým človekom na svete s majetkom v hodnote viac ako bilión USD (859,13 miliardy eur). V dejinách podnikania ešte nikto takýto majetok nenadobudol. Musk už v postavení šéfa automobilky Tesla vlastní akcie a opcie v hodnote 273 miliárd USD. Ak však primárna ponuka akcií (IPO) spoločnosti SpaceX na budúci týždeň bude podľa plánu, Muskov majetok by mohol stúpnuť o ďalších 841 miliárd USD. Musk bude vlastniť takmer polovicu akcií SpaceX, ktorých celková hodnota by v IPO mala dosiahnuť 1,77 bilióna USD. Celkovo by tak Musk mal vlastniť akcie za 1,1 bilióna USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNN.
Na porovnanie, podľa Medzinárodného menového fondu iba 20 krajín na svete má hrubý domáci produkt (HDP) v sume nad 1,1 bilióna USD. Menší HDP má napríklad Taiwan (977 miliárd USD), Írsko (779 miliárd USD), Švédsko (760 miliárd USD) či Singapur (660 miliárd USD). HDP Muskovej rodnej Južnej Afriky je 480 miliárd USD.
Za predpokladanou hodnotou Muskovho majetku po IPO spoločnosti SpaceX zaostáva súhrnný majetok ďalších štyroch najbohatších ľudí sveta, a to zakladateľov spoločnosti Google Larryho Pagea a Sergeya Brina, zakladateľa firmy Oracle Larryho Ellisona a zakladateľa podniku Amazon Jeffa Bezosa. Ich kombinovaný čistý majetok je totiž iba v sume 1,09 bilióna USD.