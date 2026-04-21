ŠOKUJÚCE Lekári zabili pacienta počas zákroku, vyoperovali mu INÝ orgán!

FLORIDA – Každý lekár pred zákrokom informuje pacienta, že to prináša určité riziká. To, čo sa stalo na americkej Floride však nemá obdoby. Veľká chyba lekárskeho tímu spôsobila, že pacient zomrel priamo na operačke. Hlavný doktor navyše čelí obvineniu za zabitie.
Mal to byť bežný zákrok na odstránenie sleziny, ktorí už podstúpilo mnoho ľudí po celom svete. Namiesto toho sa stala tragédia. Pacient (77) zomrel priamo počas chirurgického zákroku. Doktor mu totiž vyoperoval iný orgán. Prípad sa dostal až na súd, informuje The New York Times.
Pacient chyle byť operovaný na inom mieste
Písal sa rok 2024. Všetko sa začalo bolesťou v ľavej časti brucha. William Bryan išiel do nemocnice, kde lekári zo snímok zistili, že má zväčšenú slezinu. Chirurg Thomas Shaknovský (44) pacientovi oznámil, že je nutné ju odstrániť. V tej nemocnici však takéto chirurgické zákroky bežne nevykonávali. Pacient Bryan odmietol s tým, že zákrok podstúpi v rodnej Alabame.
Lekár Shaknovský však naďalej pacienta vyvíjal tlak. Ten sa nakoniec podvolil. Zákrok bol teda naplánovaný na Floride. Obavy zaznievali už pred samotnou operáciou. Podľa vyšetrovacieho spisu "boli Shaknovského kolegovia znepokojení, že nemá potrebné skúsenosti ani prax z takéhoto druhu operácie".
Hrubé chyby počas zákroku
Operácia bola zahájená laparoskopicky. Hovorí sa jej aj "minimálne invazívna". Chirurg vykonáva zákrok cez niekoľko malých otvorov (do 1,5 cm) namiesto jedného veľkého rezu. V priebehu sa však lekár rozhodol pre zmenu a pacienta otvoril. Údajne bol problém s viditeľnosťou orgánov.
Personál, ktorý bol prítomný pri zákroku, sa vyjadril, že keď pacienta otvorili, z brušnej dutiny mu doslova vyskočilo hrubé črevo. Následne začal veľmi krvácať. Spustili odsávanie na zlepšenie viditeľnosti, ale krvácanie bolo tak masívne, že srdce prestalo pracovať. Tím sa pokúšal pacienta oživiť, no hlavný chirurg stále pokračoval v zákroku.
V chaose napokon Shaknovský odstránil namiesto sleziny pečeň. Brušná dutina bola celá od krvi a orgány sa zrejem nedali rozoznať voľným okom. Ministerstvo zdravotníctva však neprijalo žiadne možné pochybenie. Slezina a pečeň sa podľa vyhlásenia nachádzajú na rôznych stranách brucha, majú rozdielnu farbu aj konzistenciu.
"Lekársky tím zostal v úplnom šoku, keď doktor po položení pečene na stôl vyhlásil, že sa jedná o slezinu. Jednému členovi personálu sa malo z toho urobiť zle," uvádza sa vo vyšetrovacom spise. Shaknovskému hrozí za vraždu druhého stupňa až 15 rokov väzenia.
V roku 2023 inému pacientovi omylom odstránil časť pankreasu namiesto nadobličky a Dorothy Dorsettovej (70) odstránil ešte v tom istom roku nádor bez predošlého overovacieho testu, či v mieste preteká krv. Tá následne zomrela na sepsu (otrava krvi).