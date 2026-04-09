BRUTÁLNY útok v MHD: Chlapec (13) napadol vodiča, ten začal krvácať a upadol do KÓMY

LIPSKO – V Nemecku sa odohrávajú brutálne útoky na bežných ľudí aj počas bieleho dňa. Príkladom je vodič MHD, ktorého počas služby priamo v autobuse napadol jeden z cestujúcich. Útok bol tak brutálny, že upadol do kómy. Išlo o chlapca skupiny migrantov z Blízkeho východu.
V Nemecku za posledné roky pribudlo ďalšie veľké množstvo migrantov. Problémom je, že mnohí prisťahovalci sa odmietajú zaradiť do spoločnosti a robia problémy. Mnohokrát sa pobijú aj za bieleho dňa. Príkladom je aj incident z Lipska, kedy mladý migrant napadol vodiča autobusu počas služby.
Len ich požiadal, aby boli tichšie
Všetko začalo tým, že do autobusu nastúpila skupina mladých prisťahovalcov. Remix uvádza, že pochádzali z Iraku. Počas jazdy začali byť nadmerne hluční. Vodič (62) ich požiadal, aby sa upokojili. V tom momente podišiel k nemu len 13-ročný chlapec a z celej sily ho začal biť. Po sociálnych sieťach koluje aj video z tohto brutálneho útoku.
Vodič napokon upadol do kómy. Útok sa odohral dňa 1. apríla o 19:00 v linke autobusu č. 90. Prvotná policajná správa uvádzala, že "došlo k fyzickému stretu s 13-ročným chlapcom, pri ktorej sa vodič autobusu zranil. Ten musel byť napokon hospitalizovaný v nemocnici."
Museli ho operovať
Postupom času sa ukázalo, že incident bol oveľa vážnejší. Mladík z Iraku mal najmenej trikrát udrieť vodiča päsťou do hlavy. Po útoku dostal otras mozgu a stratil vedomie. Okrem toho začal aj krvácať. Nasledoval rýchly presun do nemocnice, kde ho hospitalizovali a nasledovala rýchla akútna operácia. Vyšetrovatelia a lekárski experti teraz zisťujú, či strata vedomia bola priamo spôsobená brutálnym útokom mladíka, alebo k nej došlo za iných okolností.
Mladík nemôže byť stíhaný
Po útoku polícia polícia útočníka identifikovala. Nehrozí mu však žiadny väčší trest. V Nemecku deti do 14 rokov ešte nie sú trestne zodpovedné. Prípad preto prebrali úrady, ktoré riešia problematické konanie mladistvých osôb. Útočník (13) podľa zdrojov údajne nechodí v Nemecku do žiadnej školy.