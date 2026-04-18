Polícia zastavila nezodpovedného muža na kolobežke: Nafúkal viac ako 3,5 promile

KOŠICE - Policajná hliadka odhalila v sobotu dopoludnia na Hraničnej ulici v Košiciach muža na kolobežke pod vplyvom alkoholu. Dychová skúška u neho preukázala viac ako 3,5 promile. Košická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Policajti si muža všimli po tom, ako vyšiel z predajne potravín a pohyboval sa na kolobežke zo strany na stranu. Hliadka ho preto zastavila a skontrolovala.
„Muž sa vyjadril, že predtým vypil dve vodky a dve pivá a do predajne si išiel kúpiť ďalšiu vodku,“ doplnila polícia. Muž pri sebe nemal doklad totožnosti, preto policajti jeho totožnosť overili lustráciou.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že alkohol nepatrí za volant ani za riadidlá akéhokoľvek dopravného prostriedku vrátane kolobežiek.
„Takéto konanie môže mať vážne následky nielen pre samotného jazdca, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky,“ dodala polícia.