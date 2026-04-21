Projekt Chcem tu zostať o zastavení vyšetrovania: Fico hovoril o ovplyvňovaní z Británie, TAKTO to naozaj bolo!

BRATISLAVA - Projekt Chcem tu zostať si mnohí iste pamätajú ešte z čias pred parlamentnými voľbami 2023, kedy sa táto iniciatíva snažila pritiahnuť k volebným urnám čo najviac voličov. O dva roky premiér Robert Fico (Smer-SD) hovoril o ovplyvňovaní volieb zo zahraničia, konkrétne z Veľkej Británie. Nakoniec celú vec polícia odmietla vyšetrovať a zástupcovia projektu popísali, ako to s celým ukončením vyšetrovania bolo. K žiadnemu ovplyvňovaniu totiž podľa autorít nedochádzalo.
"Chceme vás informovať o závere policajného vyšetrovania kampane Chcem tu zostať, ktorú sme aj vďaka Vašej podpore realizovali v roku 2023 s cieľom mobilizovať mladých ľudí k účasti vo voľbách do NR SR," napísali kompetentní z projektu Nadácie otvorenej spoločnosti.
Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite na expozitúre Východ (ÚBOK) totiž ešte dňa 30. marca 2026 rozhodol o odmietnutí veci - trestného oznámenia z bližšie nešpecifikovaných trestných činov. Teraz prišiel čas, aby sa dotknutí vyjadrili k tomu, ako to celé bolo.
Hon na projekt odštartoval Fico v lete 2025, dva roky po voľbách, ktoré vyhral
"Celá vec sa začala v 29. júla 2025, keď predseda vlády Robert Fico na tlačovej konferencii obvinil mimovládne organizácie z pokusu ovplyvniť parlamentné voľby v roku 2023," popísali začiatok kauzy.
Nasledoval rad vypočúvaní a vyšetrovaní
Už 30. júla 2025 si pritom prípad prevzal vyšetrovateľ elitného úradu ÚBOK. "9. septembra 2025 nás a zároveň aj viacerých partnerov, ktorí kampaň podporovali, vyšetrovateľ ÚBOK požiadal o predloženie kompletnej finančnej a zmluvnej dokumentácie k projektu. Vyšetrovateľovi sme poskytli plnú súčinnosť. Dňa 23. februára 2026 sme s vyšetrovateľom absolvovali výsluch za účelom podania vysvetlenia na okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Pezinku. Následne vyšetrovateľ ÚBOK vydal dňa 30. marca 2026 rozhodnutie o odmietnutí veci, čím preverovanie trestného oznámenia uzavrel," zhrnuli.
Prišli vraj reputačné škody
Motiváciu nestrácajú, no z prístupu k celej veci vyjadrili kompetnetní rozčarovanie. "Mrzí nás, že pozitívna občianska aktivita a štandardný projekt mobilizačnej kampane priniesol reputačné škody jednak pre viac než 120 organizácií, ktoré sa do nej zapojili, no zároveň aj pre Vás - našich partnerov - ktorí ste kampaň v dobrej viere podporili. Sme si vedomí, že útoky od predsedu vlády a následná snaha o kriminalizáciu projektu znamenali aj pre Vás reputačné riziko," adresovali verejnosti predstavitelia nadácie.
Tí sa ešte v závere poďakovali verejnosti za neutíchajúcu podporu.